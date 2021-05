David Alaba é do Real Madrid: tempo de contrato, números e títulos do defensor

O austríaco de 28 anos deixa o Bayern para reforçar o gigante espanhol

Alaba é do Real Madrid. Após 12 anos no Bayern de Munique, o austríaco de 28 anos decidiu deixar o campeão alemão e é o primeiro reforço do Real para a temporada 2021-22.

Capaz de atuar na lateral esquerda, como zagueiro e até no meio de campo, como costuma fazer pela seleção de seu país, preferiu não renovar o vínculo com os bávaros ao final da temporada e foi contratado de graça pelo Real Madrid.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Alaba deixa o Bayern como ídolo do clubea (FOTO: Getty Images)

Vários gigantes europeus teriam interesse em sua contratação, mas Alaba preferiu continuar sua carreira no Santiago Bernabéu. Deve ser o substituto de Sergio Ramos com a camisa do clube, caso o eterno capitão não renove seu vínculo.

O Real Madrid já anunciou oficialmente o acordo: Alaba assinou contrato até o final da temporada 2025-26, quando terá 33 anos. Assim, deve passar os últimos anos do auge de sua carreira na capital espanhola.

Oficial! Alaba é merengue! 🚨



É o reforço que o Real precisava ter? https://t.co/eO1A80HJXP — Goal Brasil (@GoalBR) May 28, 2021

O jogador se reapresentará junto de seus novos companheiros de time ao final da disputa da Euro 2020: o austríaco é o principal ídolo e atleta de sua seleção, peça fundamental para que a Áustria consiga fazer uma boa campanha na competição.

Tendo atuado em 431 jogos no Bayern - um recorde para um estrangeiro -, marcou 33 gols e participou do time da temporada da Uefa por três ocasiões. Alaba também conquistou um grande número de troféus pelo clube, com direito a "sêxtupla-coroa" em 2019-20. São 28 títulos no total: