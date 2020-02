Reinier, ex-Flamengo, chega ao Real Madrid: "um sonho de infância"

O brasileiro foi apresentado oficialmente no Santiago Bernabéu na manhã desta terça-feira e vestiu a camisa do Real pela primeira vez

A manhã desta terça-feira, 18 de fevereiro, certamente ficará marcada na carreira de Reinier. Aos 18 anos, a cria do foi apresentada de forma oficial pelo no Santiago Bernábeu.

Visivelmente emocionado após o Real mostrar um vídeo dos melhores momentos de sua carreira, o jovem não escondeu a alegria: "Hoje é um dia muito feliz para mim. Um dia que realizo um sonho de infância! Muito obrigado presidente e diretoria e a minha família, que sempre esteve comigo e acreditaram que seria possível chegar até aqui. Quero fazer parte da história desse clube. Hala Madrid".

Entre os presentes na cerimônia de apresentação, estava o ídolo e atual técnico do Real Madrid Castilla, Rául, com quem Reinier trabalhará nos próximos meses antes de começar sua tragetória na equipe principal. Ainda sem número em sua camisa, Reinier deve jogar com a 19 tanto no Castilla quanto no principal.

O Real Madrid precisou desembolsar 30 milhões de euros (R$ 136 milhões), dos quais 80% ficam com o Flamengo e restante com o jogador e seus representantes. Reinier estreou nos profissionais do Flamengo no ano passado e terminou o ano como campeão brasiliero e da Libertadores.