O Real Madrid está perto de concretizar a contratação do marfinense Yan Diomande, jogador do Leipzig da Alemanha, durante o mercado de transferências de verão, depois de as duas partes se terem aproximado de um acordo final que prevê a transferência do jogador para o clube merengue por 120 milhões de euros, incluindo bónus.

Segundo o site francês "Foot Mercato", especializado em transferências, a segunda tentativa do Real Madrid para contratar Diomande parece caminhar para o sucesso, depois de o Leipzig ter recusado a primeira proposta, no valor de 100 milhões de euros, nas últimas horas.

De acordo com as mesmas fontes, os responsáveis dos dois clubes trabalham atualmente para ultimar um acordo de um valor próximo dos 120 milhões de euros, tendo o jogador já dado o seu aval à transferência para a capital espanhola e à possibilidade de vestir a camisola do Real Madrid.

Por seu lado, o fiável jornalista inglês Ben Jacobs revelou, através da sua conta na plataforma "X", que o Real Madrid está a acelerar as negociações com Yan Diomande, e que o clube passou a estar confiante na possibilidade de chegar a um acordo final no próximo período.

O Real Madrid vê em Diomande, de 19 anos, um jogador capaz de dar à equipa várias soluções ofensivas, graças à sua capacidade de atuar em ambos os lados do ataque, além da sua velocidade e da sua habilidade para mudar o ritmo das jogadas ofensivas.

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, tinha pedido à direção do clube que reforçasse o setor ofensivo com um elemento dotado de maior velocidade, o que fez de Diomande um dos nomes a merecer grande atenção nos bastidores do clube.

O Paris Saint-Germain era considerado o destino mais provável de Diomande, depois de ter chegado a um acordo de princípio com o jogador, mas o negócio tropeçou por não se ter alcançado um entendimento com o Leipzig, que insistiu em receber um valor entre 120 e 130 milhões de euros, com a vontade de manter o jogador por mais uma época a título de empréstimo.

Perante estas condições, o clube parisiense decidiu retirar-se das negociações, preferindo não pagar um valor exagerado para concretizar o negócio.

Em contrapartida, o Real Madrid moveu-se com discrição nos últimos dias, aproveitando o alvoroço mediático em torno do negócio de Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, tendo o clube merengue tirado partido deste ambiente para conduzir as suas diligências na Alemanha e concluir as negociações com o Leipzig relativas a Diomande.