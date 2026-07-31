O Real Madrid abriu um compasso de espera no processo de contratação de Rodri Hernández, depois de a definição sobre o futuro do meio-campista do Manchester City e da seleção espanhola parecer iminente, enquanto a negociação por Yan Diomande tem prioridade no momento atual, diante da proximidade do clube merengue em concluir os trâmites para a contratação do astro marfinense.

De acordo com o jornal espanhol "As", a ideia de contratar Rodri segue firme desde que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deu sinal verde para iniciar o processo no começo desta semana, após semanas de dúvidas e discussões vividas na sede do clube em Valdebebas.

O período de espera se deve a outras situações que a equipe principal do Real Madrid enfrenta em relação às saídas e chegadas, com atenção especial à negociação por Diomande, que chegou às suas etapas finais, restando apenas concluir alguns documentos.

O acordo com o jogador por 5 temporadas se tornou completo e definitivo, e, embora os dirigentes do clube merengue tranquilizem o atleta, a prioridade é fechar a negociação por completo, para que o internacional marfinense se junte aos treinos sob o comando de José Mourinho antes do fim desta semana.

A expectativa, na verdade, era de que a negociação fosse totalmente fechada nos primeiros dias da semana atual, mas algumas divergências sobre uma das cláusulas entre os dois clubes acabaram atrasando a chegada de Diomande ao trabalho diário ao lado de seus novos companheiros mais do que o previsto.

Voltando ao caso Rodri, a decisão aguardada e o início dos primeiros contatos com o Manchester City, que estavam marcados para quinta-feira, foram adiados.

O interesse e a vontade continuam existindo, mas a prioridade foi dada a outros processos.

Como esclareceu o "As", o meio-campista teve de superar diversos obstáculos para convencer todos os dirigentes em Valdebebas de que ele é o jogador de que o atual Real Madrid precisa.

O período recente foi marcado por discussões internas que começaram por conta do que Rodri apresentou durante a Copa do Mundo, especialmente após as semifinais e a final.

O jogador passou de estar fora dos planos a se tornar prioridade, depois que seu nível técnico e sua condição física se impuseram sobre quaisquer eventuais dúvidas, além de seu currículo respaldar a conclusão de uma negociação cujo valor se aproximará, ao final, de 100 milhões de euros.