Real Madrid aceita exigência do Palmeiras para pagar €72 milhões por Endrick

Espanhóis se encarregarão de pagar os impostos da negociação. Verdão ficaria com €60 milhões líquidos

O Real Madrid aceitou a exigência do Palmeiras e está disposto a pagar 72 milhões de euros (R$ 393,9 milhões na cotação atual) pela contratação de Endrick em julho de 2024, quando o atleta atingirá a maioridade e poderá se transferir para o exterior. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.

A proposta é para que o valor seja quitado de forma parcelada até a data de transferência — os espanhóis terão 18 meses para quitar a negociação com os paulistas.

O Palmeiras ficará com 60 milhões de euros (R$ 328,23 milhões) livres de impostos — os outros 12 milhões de euros (R$ 65,65 milhões) são referentes aos impostos da transação.

Em caso de acordo os paulistas receberão um valor superior ao da multa rescisória — 60 milhões de euros —, porque o Real Madrid é quem se encarregará de pagar os impostos da negociação.

Endrick ainda não foi comunicado sobre um possível acerto entre Palmeiras e Real Madrid — parte do estafe do jogador viajou ao Qatar para acompanhar a Copa do Mundo 2022 e tem previsão de retorno para a semana seguinte à decisão, em 18 de dezembro.

A negociação envolvendo a ida de Endrick ao Santiago Bernabéu só deve ter um desfecho com a presença de todo o estafe do atleta no Brasil.

Outros dois clubes têm interesse na contratação de Endrick: Barcelona e Paris Saint-Germain. Catalães e franceses, contudo, não fizeram proposta formal.

Endrick assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras em 21 de julho de 2022, quando completou 16 anos. O primeiro vínculo profissional tem três anos de duração — período permitido pela Fifa.

Desde que chegou ao elenco profissional, o garoto fez sete partidas sob o comando de Abel Ferreira. Ele soma 307 minutos em campo, com três gols anotados.