Barcelona, PSG e Real Madrid pedem preferência por Endrick; Palmeiras recusa

Paulistas não veem como interessante um acordo para negociar a preferência pela venda da joia de 16 anos

Aos 16 anos, Endrick ainda não recebeu proposta oficial para deixar o Palmeiras, o que só poderia acontecer a partir de julho de 2024. No entanto, três gigantes europeus — Barcelona, Paris Saint-Germain e Real Madrid — tentaram abrir conversas para terem a preferência de compra do atacante. Os paulistas descartaram tratativas neste sentido, como soube a GOAL.

Catalães, franceses e espanhóis procuraram o estafe do jogador às vésperas do novo mercado da bola com o intuito de negociar a preferência de compra. A situação foi repassada à diretoria alviverde, que nem sequer quis abrir conversas. A presidente Leila Pereira descarta tratativas nos moldes propostos.

Os europeus temem a possibilidade de perder o novo talento do futebol brasileiro. O Barcelona se lamentou ao ver Vinícius Júnior preferir a transferência para o Real Madrid, que também ficou incomodado ao perder Neymar para o rival da Catalunha. O PSG replica os espanhóis e passa a monitorar jovens sul-americanos. O brasileiro se tornou um alvo do clube para as próximas janelas.

Endrick tem contrato na Academia de Futebol até julho de 2025 e multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 331,360 milhões na cotação atual). O jogador e o estafe também são cautelosos sobre o futuro, mesmo que haja interessados entre os principais clubes do futebol mundial.

Alinhado com o Palmeiras, o jogador só abrirá conversas com europeus mediante autorização do clube. Ele até viajará à Europa, ao lado de familiares, para conhecer instalações de gigantes do continente. Todavia, não fará qualquer tipo de acordo — mesmo que verbal — durante a viagem.

O foco do estafe e de Endrick é se destacar e ter mais oportunidades no Palmeiras a partir da próxima temporada com o técnico Abel Ferreira. Há, inclusive, um projeto traçado para que ele atue com frequência durante o Paulistão.

Em 2022, ele teve sete chances pelo time profissional, todas no Brasileirão. Em 307 minutos em campo, marcou três gols e deu uma assistência. No início do ano, disputou a Copa São Paulo, categoria sub-20, e foi um dos destaques da competição aos 15 anos anos. Ele fez seis gols pelo torneio de base.