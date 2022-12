Palmeiras escuta Real Madrid, mas é resistente em vender Endrick

Paulistas querem receber valor integral da multa rescisória, avaliada em 60 milhões de euros. Barcelona e PSG também têm interesse

O Palmeiras escuta o Real Madrid sobre o desejo de ter Endrick a partir de julho de 2024, quando o atleta poderá se transferir para a Europa. As conversas caminham de forma positiva, mas ainda estão longe de um desfecho, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente publicada pelo Uol.

Os paulistas não pretendem negociar valores. O desejo do clube é que, em caso de transferência, seja paga a multa rescisória para o exterior, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 330,43 milhões na cotação atual).

O clube até está disposto a receber o valor de forma parcelada, mas entende que este é o preço a ser pago para contar com uma promessa do nível de Endrick, que se destaca já entre os profissionais aos 16 anos.

O Real Madrid, por outro lado, quer desembolsar algo entre 40 milhões de euros (R$ 220,29 milhões) e 50 milhões de euros (R$ 275,36 milhões). Além disso, os espanhóis desejam incluir cláusulas que aumentariam o valor do negócio e que seriam pagas conforme o rendimento do atleta no Santiago Bernabéu. Estes moldes não agradam à atual gestão palmeirense.

A presidente Leila Pereira acredita que seria interessante negociar o jogador somente depois de atingir a maioridade, em 21 de julho de 2024. Antes disso, o Palmeiras preferiria mantê-lo na Academia de Futebol. O receio é que ele tenha queda de rendimento depois de concluída a venda.

Endrick assinou o primeiro vínculo em 21 de julho de 2022, dia em que completou 16 anos. O acordo é válido até 21 de julho de 2025 — a Fifa permite que o primeiro contrato profissional de um atleta tenha no máximo três anos de duração.

Na atual temporada, o garoto fez sete partidas pelo time principal do Palmeiras, com três gols marcados. Neste período, ele somou 307 minutos sob o comando de Abel Ferreira.

O Real Madrid não é o único interessado em contar com Endrick no futuro. Barcelona e Paris Saint-Germain também já procuraram o Palmeiras com o intuito de contratá-lo a partir de julho de 2024. No entanto, não iniciaram tratativas, como tem feito o clube da capital espanhola.