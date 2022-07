Real Madrid 0 x 1 Barcelona: golaço de Raphinha, jogadaça de Vinícius Junior e defesa de Courtois

Brasileiro marca o gol da vitória dos catalães sobre os merengues no amistoso de pré-temporada

O Barcelona venceu o Real Madrid por 1 a 0 graças a um golaço de Raphinha, que aproveitou o erro de Militão para marcar o único gol do jogo.

Lewandowski, Tchouameni e Rüdiger estreram com a camisa catalã e mostraram que ainda precisam de tempo para chegar ao mais alto nível de forma.

A alta pressão do Barcelona e a melhora do Real Madrid com Casemiro, Kroos e Modric, que saíram do banco, as chaves para uma partida em que o Barça foi superior, viu-se um grande Vinicius Jr. e Courtois, que evitou que na reta final o resultado fosse mais volumoso.



As reações de Real Madrid x Barcelona

Xavi não fala sobre Koundé e a situação de De Jong

"Koundé? Não consigo falar nada. Há muita competição na equipe e se alguém chegar virá para somar. Somos uma família e estamos fazendo um grande time. Meu objetivo é voltar a ganhar títulos e ser competitivo. Frenkie? Não estou no comando das tratativas. Falei com ele. Eu o valorizo ​​muito. Para mim, ele é um jogador fundamental, mas depois há a situação econômica e o fair play. Ele pode nos dar muito como um zagueiro central. Gosto dele nessa posição".

Ancelotti deixa claro que Alaba só jogará na lateral-esquerda por necessidade

🇮🇹 Ancelotti, tras la derrota en El Clásico ante el Barcelona



💼 "La plantilla está cerrada"



🇫🇷"Sí, Benzema contra el América jugará 45 minutos"



👀 "Contra la juventus jugará el equipo que jugará la Supercopa"



🇦🇹"Alaba será lateral sólo por necesidad"pic.twitter.com/q0r3KUzbma — GOAL España (@GoalEspana) July 24, 2022

Vídeos, escalações e noticias de Real Madrid x Barcelona

🧤🇧🇪 Courtois sigue en un nivel escandalosopic.twitter.com/1UyVzwZvOQ — GOAL España (@GoalEspana) July 24, 2022

⚡🤬 Jugadón de Vinicius y tangana. La palabra amistoso quizás no sea la más adecuada para un Clásicopic.twitter.com/1nRnGmGmih — GOAL España (@GoalEspana) July 24, 2022

🇧🇷☄️ Raphinha aprovecha el regalo de Militao para marcar un auténtico golazopic.twitter.com/7Q0beVVXTF — GOAL España (@GoalEspana) July 24, 2022

😱🇺🇾 El obús de Fede Valverde que reventó el palo de la portería de Ter Stegenpic.twitter.com/qQxZ5InFry — GOAL España (@GoalEspana) July 24, 2022