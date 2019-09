Ansu Fati brilha em jogo do Barcelona com gol, chapéu e assistência; assista

Aos 16 anos, atacante de Guiné-Bissau foi o grande nome do duelo entre Barça e Valencia, na tarde deste sábado (14), pelo Campeonato Espanhol

Anssumane Fati, de 16 anos, é o nome do hoje. Sem Lionel Messi, aprimorando o físico, e com Suárez voltando somente no segundo tempo da vitória sobre o , coube ao garoto chamar a responsabilidade da goleada por 5 a 2.

O garoto fez um gol, deu assistência e aplicou um belo chapéu no confronto ocorrido no Camp Nou, na tarde deste sábado (14), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Com o gol marcado na partida de hoje, Ansu Fati se tornou o mais jovem a balançar as redes em um jogo de no século XXI. Ele tem 16 anos e 318 dias.

Titular da equipe comandada por Ernesto Valverde por conta das ausências de jogadores relevantes, como Lionel Messi, Luis Suárez e Ousmane Dembélé, o jovem recebeu assistência de Antoine Griezmann para estufar a rede.

Gol de Ansu Fati.

— Jornal Coluna (@ColunaBR) September 14, 2019

Na sequência, poucos minutos mais tarde, ele fez uma belíssima jogada individual e deu passe para Frenkie De Jong balançar a rede de Cillessen. O lance levantou o público que foi ao estádio catalão.

📂 documentos

└📁 pornô

└📁 pornô pesado

└📁 pornô pesado demais

└ 📁 gol do de jong com

— 𝐛𝐢𝐚🇾🇪 (@biancxspfc) September 14, 2019

A ousadia de Fati parece não ter limites. Ainda no primeiro tempo, ele aplicou um drible desconcertante em Wass, jogador do Valencia. O defensor está até agora procurando o adversário.