Revelação do Barcelona, Ansu Fati recebe passaporte espanhol e deve jogar Mundial no Brasil

Jogador guineense agora pode ser convocado a qualquer seleção espanhola

Anssumane Fati, ou só, Ansu Fati vive um momento de sonhos na sua carreira. Com apenas 16 anos, ele quebrou diversos recordes e já marcou dois gols com o time principal do Barcelona. Agora, o jovem de Guiné-Bissau conseguiu o passaporte espanhol e já pode ser convocado e representar qualquer seleção da que queira contar com ele.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O Conselho dos Ministros fez a concessão de nacionalidade após um apelo do Conselho Superior Desportivo da Espanha. Com esse cenário ajustado, é muito provável que Fati faça parte da seleção espanhola que joga a sub-17, que ocorrerá no .

Mais artigos abaixo

Fati tem recebido oportunidades no time principal do Barça especialmente pelas lesões de Luis Suárez e de Lionel Messi. Aos poucos, tanto o uruguaio quanto o argentino têm voltado à equipe e Fati deve perder um pouco de espaço, pois além dos sul-americanos, ainda há os franceses Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé.

O jovem também vinha sendo especulado como parte dos planos de , já que seu pai, Boru Fati tem nacionalidade portuguesa. Mas ele optou pela Espanha e já mira a continuidade nas seleções de base para atingir o selecionado principal.