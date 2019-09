Planos de Barcelona para Ansu Fati incluem ajuda de Messi e novo posicionamento

Os catalães têm um possível superastro nas mãos e terão que apresentar um projeto que assegure a melhor utilização dele

Enquanto poucas pessoas viam o rápido impacto que Ansu Fati poderia causar mesmo com apenas 16 anos, o nunca duvidou das suas habilidades e parece preparado para lhe dar muitas chances durante a temporada.

Ele é visto como uma um dos jogadores mais importantes de La Masia - junto com Ilaix Moriba - e já estava no radar do time principal do Barcelona há algum tempo. Por isso, Ernesto Valverde não exitou em colocá-lo em campo após a lesão de Ousmane Dembélé.

Em sua estreia contra o , em agosto, Fati se tornou o jogador mais jovem desde 1941 a jogar profissionalmente pelo Barça. Naquele momento, ele começou a quebrar recorde atrás de recorde. Hoje ele é jé o jogador do Barça mais jovem a marcar um gol em LaLiga e também o mais jovem a jogar pelo clube na Liga dos Campeões.

Após a partida contra o , quando Fati marcou um gol e deu uma assistência, Valverde disse: “Ele é um jogador especial. Para a sua idade, ele parece muito mais maduro. O que você vê nos treinos você vê aqui”.

Antes dessa ascensão meteórica, Fati quase deixou o clube. Nesta última janela de transferências, clubes como , e até mesmo o procuraram o jogador, que foi convencido a renovar com o clube catalão.

O fator chave que o fez ficar foi a promessa do Barça utilizá-lo mais como um ponta e menos como um camisa nove. Isso era visto não apenas como o melhor jeito de aproveitá-lo e extrair o melhor do jogador, mas a mudança de posicionamento também representaria uma maior utilização dele nos jogos do time profissional.

A mudança de posição já valeu a pena para ambas as partes, com Fati mostrando que pode ser um fator de desequilíbrio pelos dois lados do campo. Ele também não perdeu seu faro de artilheiro, como demonstrou quando marcou gols.

Fati vem aprendendo muito com seus companheiros dentro de campo, seja nos treinamentos ou nos jogos. Mas também, fora dos gramados, tem recebido ajudas importantes, como a de seu agente Rodrigo Messi, irmão de Lionel.

Da mesma forma que Ronaldinho e Assis ajudaram Leo Messi, Fati tem o camisa 10 e seu irmão ao seu lado para o ajudarem a seguir o melhor futuro possível. Futuro esse que parece ser em Barcelona, já que sua multa com o clube catalão é estipulada em cerca de 100 milhões de euros (459 milhões de reais).

O Barça já perdeu talentos de La Masia como Xavi Simmons e Takefusa Kubo e não quer que isso aconteça novamente. Até por isso, um novo contrato caso Fati continue brilhando no time profissional já está sendo preparado.

Enquanto isso. Fati continua nos planos de Valverde para o restante da temporada, embora ele encontre mais concorrência por minutos quando Dembélé estiver apto a jogar. O francês, porém, vê cada vez mais seu valor cair no mercado e não mostra garantia nenhuma ao clube de que manterá o alto nível apresentado por Fati quando voltar a jogar.

Mesmo com seis anos a menos que Dembélé, Fati demonstra muito mais maturidade do que o francês nos treinamentos da equipe e suas performances nos jogos só servem para alertar ainda mais ex-jogador do Dortmund que ele não jogará se não mudar de comportamento.

“Ansu tem qualidades que se encaixam perfeitamente conosco, veremos o potencial que ele tem”, disse Valverde.

Está claro que, aos 16 anos, Fati ainda tem muito a evoluir. A nova joia do Barcelona ainda precisa de polimento e tempo para estar nas suas melhores condições.