Real Brasília x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Brasília e Santos se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 15h (de Brasília), no estádio Defelê, pela quarta primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida ainda não teve transmissão confirmada.

Na 11ª colocação com 3 pontos, o Real Brasília perdeu o jogo passado e agora busca a redenção no campoenato. Já o Santos sofreu derrota em casa e acabou caindo para o nono lugar do campeonato, com 4 pontos.

Prováveis escalações

Real Brasília feminino: Keikei, Gabrielly, Juliana, Karla, Lay, Isabela, Petra, Julia, Rafaela Soares, Durango e Damiana.

Santos feminino: C. Rodrigues, Bia Menezes, C. Martins, Reina BOnta, Gi Fernandes, Brena, Thaisinha, Yaya, Ketlen, Cristiane e Fabi Simões.

Desfalques

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?