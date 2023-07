Real Betis x Monaco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), por um jogo de pré-temporada; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Betis e Monaco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no St George's Park National Football Centre, na Inglaterra, em um amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

No amistoso mais recente, o Real Betis enfrentou o Braunschweig, da Alemanha, e acabou levando a pior ao perder pelo placar de 3 a 1 fora de casa.

Do outro lado está o time do Monaco, que não vence há seis partidas consecutivas, incluindo os dois amistosos que disputou neste período de pré-temporada, ligando o sinal de alerta no clube francês.

Prováveis escalações

Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Víctor Ruiz e Juan Miranda; William Carvalho e Guido Rodriguez; Canales, Ayoze Perez, Juanmi e Borja Iglesias.

Monaco: Nubel; Matsima, Disasi, Sarr, Caio Henrique; Diatta, Fofana, Camara, Golovin; Minamino e Ben Yedder.

Desfalques

Real Betis

Fékir, machucado, está fora da partida.

Monaco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?