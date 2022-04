RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (23), em Bragança Paulista, às 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x São Paulo DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Correa e Carlos de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste sábado, no Nabizão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Rubens Chiri/São Paulo FC

MAIS INFORMAÇÕES

O RB Bragantino vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão. O Massa Bruta está na terceira posição, com 4 pontos (um empate e uma vitória).

No meio da semana, o RB venceu o Goiás de virada por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, o São Paulo quer superar a derrota sofrida na rodada passada e somar seus primeiros pontos fora de casa.

O Tricolor é o sétimo colocado do campeonato, com 3 pontos marcados, e arrancou um empate por 2 a 2 com o Juventude, no meio da semana, também pela Copa.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 2 RB Bragantino Copa do Brasil 20 de abril de 2022 RB Bragantino 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estudiantes x RB Bragantino Copa Libertadores 26 de abril de 2022 19h15 (de Brasília) Ceará x RB Bragantino Brasileirão 30 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 2 São Paulo Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Flamengo 3 x 1 São Paulo Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jorge Wilstermann x São Paulo Copa Sul-Americana 28 de abril de 2022 19h15 (de Brasília) São Paulo x Santos Brasileirão 2 de maio de 2022 20h (de Brasília)

