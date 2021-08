RB Bragantino x Rosario Central: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta terça-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

Com a vantagem após vencer o jogo de ida por 4 a 3, o RB Bragantino recebe o Rosario Central nesta terça-feira, no Nabizão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Rosario Central DATA Terça-feira, 17 de agosto de 2021 LOCAL Nabizão, Bragança Paulista - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Massa Bruta quer avançar para a semi da Sula/ Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o jogo de ida por 4 a 3, o RB Bragantino entra em campo descansado nesta terça-feira, após poupar os titulares no Brasileirão, e com a vantagem do empate ou podendo perder por até um gol de diferença para avançar.

De volta ao trabalho, de 👀 na decisão de terça-feira.



📸 Ari Ferreira #MassaBruta #RedBullBragantino pic.twitter.com/IbtpqCfmnC — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 15, 2021

O Massa Bruta não terá o zagueiro Léo Ortiz disponível, já que o zagueiro testou positivo para covid-19 pela segunda vez. Natan deve ser seu substituto na defesa.

Do outro lado, o Rosario Central precisa de uma vitória por dois gols a mais se quiser continuar vivo na competição sul-americana.

#CentralCopa | 🏆📋 ¡Lista confirmada para el encuentro de vuelta ante Bragantino!



El Kily Gonzalez dio a conocer la nómina de jugadores que quedan concentrados desde esta noche para el partido del próximo martes.#VamosCentral 💪🏽🇺🇦 pic.twitter.com/plkZhtIGFw — Rosario Central (@RosarioCentral) August 16, 2021

O time argentino, mais uma vez, poupou seus principais jogadores no fim de semana para ir com força total à Bragança Paulista.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Natan, Edimar, Raul, Lucas Evangelista, Praxedes, Artur, Ytalo e Cuello.



Provável escalação do Rosario Central: Broun, Damián Martínez, Almada, Ávila, Blanco, Ojeda, Zabala, Vecchio, Luciano Ferreyra, Caraglio e Marco Ruben.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROSARIO CENTRAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Rosario Central 1 x 2 Independiente Campeonato Argentino 14 de agosto de 2021 Rosario Central 3 x 4 RB Bragantino Sul-Americana 10 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newell's Old Boys x Rosario Central Campeonato Argentino 22 de agosto de 2021 15h45 (de Brasília) Arsenal Sarandí x Rosario Central Campeonato Argentino 25 de agosto de 2021 14h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Juventude Brasileirão 14 de agosto de 2021 Rosario Central 3 x 4 RB Bragantino Sul-Americana 10 de agosto de 2021

Próximas partidas