RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.



O RB Bragantino retomou a confiança após conquistar duas vitórias seguidas no Brasileirão e subir para a oitava posição, com 24 pontos marcados. Praxedes, suspenso, é baixa no duelo desta quarta, assim como Ytalo e Hyoran, que continuam no departamento médico. Mais artigos abaixo Já o Fortaleza chega para o duelo entusiasmado, após vencer no fim de semana e deixar a lanterna do campeonato. O Leão é o 19º colocado, com 14 pontos somados e segue sem contar com Zé Welison e Tinga, machucados. Com a abertura da janela de transferências, o Tricolor pode estrear seus novos jogadores e, além disso, conta com o retorno de Felipe, que cumpriu suspensão na última rodada. Nos últimos nove duelos entre as equipes, o RB Bragantino venceu cinco vezes, e o Fortaleza quatro.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido, Lucas Evangelista, Raul, Miguel, Artur, Alerrando e Sorriso.

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel, Ceballos, Benevenuto, Titi, Crispim, Ronald, Hércules, Lucas Lima, Juninho Capixaba, Romero e Romarinho.

Desfalques da partida

Fortaleza:

Zé Welison e Tinga: lesionados.

RB Bragantino:

Ytalo e Hyoran: departamento médico.

Praxedes: suspenso.

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Fortaleza DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Lopez (BA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (MG e Luanderson dos Santos (BA)

Quarto árbitro: João Gobi (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2022 Ceará 1 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Santos Brasileirão 24 de julho de 2022 19h (de Brasília) Cuiabá x Fortaleza Brasileirão 31 de julho de 2022 18h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 3 RB Bragantino Brasileirão 17 de julho de 2022 RB Bragantino 4 x 0 Avaí Brasileirão 9 de julho de 2022

Próximas partidas