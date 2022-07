RB Bragantino x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (9), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

RB Bragantino e Avaí se enfrentam neste sábado (9), no Nabizão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Próximo da zona de rebaixamento, o RB Bragantino busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e duas derrotas consecutivas nos últimos três jogos do Brasileirão.

Do outro lado, o Avaí, com 18 pontos, também não vence há três rodadas (duas derrotas e um empate).

O técnico Eduardo Barroca terá o retorno do atacante William Pottker, que cumpriu suspensão na derrota para o Cuiabá.

Dourado, Muriqui e Morato, com problemas na coxa, são tratados como dúvidas.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Avaí soma sete vitórias, contra cinco do RB Bragantino, além de cinco empates. No último encontro, válido pela Série B de 2016, o Avaí venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Alerrandro e Sorriso.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Raniele, Arthur e Cortez; Eduardo (Gustavo Santos), Lucas Ventura e Bruno Silva; Jean Pyerre, Bissoli e William Pottker.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Avaí:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Avaí DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: (GO)

Assistentes: (PR)

Quarto árbitro: (RJ)

VAR: (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 2 RB Bragantino Brasileirão 25 de junho de 2022 RB Bragantino 0 x 1 Botafogo Brasileirão 5 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x RB Bragantino Brasileirão 17 de julho de 2022 19h (de Brasília) RB Bragantino x Fortaleza Brasileirão 20 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 2 Palmeiras Brasileirão 26 de junho de 2022 Avaí 1 x 2 Cuiabá Brasileirão 3 de julho de 2022

Próximas partidas