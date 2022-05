RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

RB Bragantino e Atlético-MG entram em campo na noite desta quarta-feira (11), no Nabizão, às 20h30 (de Brasília), em duelo adiantado válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Nabizão, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Lucas Belotte (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Nabizão.

MAIS INFORMAÇÕES

O RB Bragantino vem de derrota para o Corinthians na última rodada e quer se reabilitar na competição.

Na quinta posição com 8 pontos marcados, o Massa Bruta quer a vitória para seguir colado nos líderes.

Do outro lado, o Atlético-MG perdeu o clássico para o América-MG no fim de semana.

O Galo está na sétima posição, também com 8 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Corinthians Brasileirão 8 de maio de 2022 RB Bragantino x 1 x 1 Vélez Copa Libertadores 5 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x RB Bragantino Brasileirão 14 de maio de 2022 16h30 (de Brasília) RB Bragantino x Estudiantes Copa Libertadores 17 de maio de 2022 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 América-MG Brasileirão 7 de maio de 2022 América-MG 1 x 2 Atlético-MG Copa Libertadores 3 de maio de 2022

Próximas partidas