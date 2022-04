RB Bragantino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

RB Bragantino e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (17), no Nabizão, a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Atlético-GO DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere-, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (17), no Nabizão.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o Vélez por 2 a 2 na Copa Libertadores, o RB Bragantino volta as atenções para o Brasileirão, em busca da primeira vitória no torneio nacional. Na primeira rodada, empatou com o Juventude também por 2 a 2.

Do outro lado, o Atlético-GO, que vem de vitória sobre o Defensa y Justicia por 1 a 0 na Copa Sul-Americana, busca o primeiro triunfo no Brasileirão depois de empatar com o Flamengo por 1 a 1 na rodada de estreia.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o time de Bragança Paulista registra nove vitórias, contra seis do Atlético-GO, além de três empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 12 de abril de 2022 Vélez 2 x 2 RB Bragantino Libertadores 14 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x RB Bragantino Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h (de Brasília) RB Bragantino x São Paulo Brasileirão 23 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Flamengo Brasileirão 9 de abril de 2022 Defensa y Justicia 0 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 13 de abril de 2022

Próximas partidas