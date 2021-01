RB Bragantino x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), pela 31ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após conhecer a sua primeira derrota sob o comando de Luxemburgo, o visita o RB nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Vasco DATA Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR: Douglas Schwenger (RS) e Mauricio Coelho (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Luxa está de volta ao comando do Vasco / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 32 pontos, o Vasco busca voltar a vencer após ser derrotado pelo por 1 a 0 na última derrota.

Já o RB Bragantino, com 38, vem de duas vitórias e um empate, e não terá Ricardo Ryller, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eric Ramires é o provável substituto.

Por outro lado, Tomás Cuello retorna de suspensão.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talles e Cano.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 0 Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 Vasco 0 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 21h (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021 20h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 11 de janeiro de 2021 Ceará 1 x 2 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas