Vasco x Coritiba ao vivo: siga em tempo real o jogo do Campeonato Brasileiro

Desfalque do : Ricardo Graça (recupera-se de apendicite).

Desfalques do : Rhodolfo (dores na panturrilha), Maílton (dores no púbis), Matheus Galdezani (lesão na panturrilha), Matheus Sales (dores no joelho), Cerutti (dores na coxa), Robson (suspenso) e Rafinha (entorse no adutor).