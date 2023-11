RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam na noite desta quinta-feira (30), a partir das 20h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com 59 pontos no Brasileirão, o RB Bragantino pode garantir a classificação para a pré-Libertadores 2024 em caso de vitória nesta quinta-feira. Nos últimos três jogos disputados, a equipe de Bragança Paulista soma dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Fortaleza chega pressionado após dez jogos sem vencer na temporada. Com 45 pontos, a equipe mira a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão, empatou com o Botafogo e com o Palmeiras.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma sete vitórias, contra cinco do Fortaleza. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, a equipe de Bragança Paulista venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo Realpe, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom e Matheus Fernandes; Matheus Gonçalves, Bruninho e Mosquera; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Thiago Galhardo, Guilherme e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

RB Bragantino

Léo Ortiz, Luan Cândido e Lucas Evangelista, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Cipriano, Nathan Camargo e Eduardo Santos no departamento médico.

Fortaleza

Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque, enquanto Hércules, Zanocello e Amorim estão lesionados.

Quando é?