RB Bragantino x Coritiba: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), pela penúltima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Coritiba se enfrentam neste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Ainda brigando por uma vaga na Libertadores de 2024, o RB Bragantino, com 59 pontos, volta a campo pressionado pela vitória após três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos disputados, enquanto o Coritiba, já rebaixado para a Série B, cumpre apenas tabela.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma seis vitórias, contra três do RB Bragantino, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Massa Bruta venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom e Matheus Fernandes; Matheus Gonçalves (Helinho), Lucas Evangelista e Mosquera; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Coritiba: Luan Polli; Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Victor Luís; Andrey, Bruno Gomes, Matheus Bianqui, Marcelino Moreno, Kaio César; Diogo Oliveira. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

RB Bragantino

Eric Ramires e Alerrandro, expulsos contra o Fortaleza, vão cumprir suspensão.

Coritiba

Jamerson também está suspenso.

Quando é?