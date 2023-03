RB Bragantino x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (12), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Botafogo-SP na noite deste domingo (12), a partir das 19h30 (de Brasília), no Nabizão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Em casa, o RB Bragantino conta com o apoio de sua torcida para buscar a vaga à próxima fase. O Massa Bruta foi o primeiro colocado do grupo A, com 20 pontos: seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 55% de aproveitamento.

Já o Botafogo-SP foi o vice-líder, com 14 pontos: quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. O Pantera ficou com a vaga após deixar o Santos para trás nos critérios de desempate. O time de Ribeirão Preto não tem problemas no elenco para o jogo deste domingo.

As equipes já se enfrentam 23 vezes, com 11 vitórias do Bragantino, cinco do Botafogo, além de sete empates.

Prováveis escalações

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho; Artur, Alerrandro e Sorriso.

Escalação do Botafogo-SP: Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean Victor; Tárik, Fillipe Soutto, Tomás Andrade e Luiz Henrique; Osman e Robinho.

Desfalques

RB Bragantino

Aderlan, Léo Ortiz, Luan Cândido, Guilherme, Raul, Vitinho, Helinho e Thiago Borbas estão no departamento médico.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?