Rashford e Martial: marca de CR7 e Tevez e ânimo renovado no Man United

A dupla chegou a duas marcas significativas na partida contra o Bournemouth

Apesar de ter atropelado o Bournemouth por 5 a 2 e ter entrado momentaneamente no G4 da Premier League, o está longe de viver sua melhor fase. No entanto, dois jogadores atingiram marcas que podem dar ao torcedor a esperança de voltar aos tempos dourados.

Anthony Martial e Marcus Rashford se tornaram a primeira dupla desde Cristiano Ronaldo e Tevez, na temporada de 2007-08, a marcar dez ou mais gols cada em uma mesma edição do Campeonato Inglês. No jogo deste sábado, cada um balançou as redes uma vez, o que fez com que os dois chegassem aos 15 gols marcados na competição. Isso depois de Martial já ter igualado uma marca do português.

Além disso, os dois também chegaram aos 20 gols somando todas as competições disputadas, algo que aconteceu no United pela última vez em 2010-11, com a dupla Dimitar Berbatov e Javier Hernandez .

Tanto em 2007-08 quanto em 2010-11, temporadas das marcas quebradas pela dupla, o Manchester foi campeão, nas duas vezes levantaram a taça da Premier League - o que não é mais possível para esta temporada - e, na época de Ronaldo e Tevez, os Devil também conquistaram a Liga dos Campeões (de forma invicta) e o da Fifa. Estes dois título também não são mais possíveis, uma vez que a competição europeia que o United disputa na temporada é a .

Mesmo que os títulos em questão não venham ainda em 2019-20, o United ainda tem a chance de ser campeão da Copa da . No último sábado (27), os Devils derrotaram o e se classificaram para a semifinal, onde vão encontrar o .

E, mais do que isso, as marcas podem dar ao torcedor a esperança de que dias melhores podem estar chegando, depois de alguma temporadas sem títulos. Para embalar ainda mais o torcedor, depois de quatro gols marcados partida contra o Bournemouth, o trio formado por Rashford, Martial e Mason Greenwood ultrapassou o número de gols marcados por Mohamed Salah, Sadio Mane e Roberto Firmino no , campeão da Premier League desta temporada.