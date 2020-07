Manchester United x Bournemouth ao vivo: siga em tempo real o jogo da Premier League

Ramsdale; Smith, Kelly, Ake e Rico; Lerma, Cook, Brooks e Stanislas; King e Solanke.

🚨 TEAM NEWS 🚨



🔺 Minor hamstring injury for S. Cook

🔺 Kelly moves across to centre-back

🔺 Rico comes in at left-back



Here's how we line up for today's @premierleague game at Old Trafford. #MUNBOU // #afcb 🍒 pic.twitter.com/NIb4LnrXDa