Rashford é o próximo Cristiano Ronaldo? É o que diz o técnico do Manchester United

Em quarto na artilharia do torneio inglês com dez gols, Rashford já tem faro de artilheiro assim como CR7

Técnico do , Ole Gunnar Solskjaer acredita que Marcus Rashford tem potencial para tornar-se o próximo Cristiano Ronaldo, caso continue se aperfeiçoando.

Rashford marcou um dos gols do United durante a vitória por 2 a 1 contra o Manchester City, no último final de semana, em partida válida pela Premier League. Com isso, Solskjaer apoiou o jovem atleta a inspirar-se em CR7 cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, campeão do Campeonato Inglês, além da e outros.

"É muito fácil comparar os dois, sim. Ambos têm habilidades, forma fisica, atitude e atributos. O garoto [Rashford] tem todas as chances do mundo para tornar-se um dos melhores jogadores. Vamos torcer para que ele continue assim”, e seguiu. "Não quero falar sobre a quantidade de gols. Desde que Rashford continue sendo direto e pense em chegar à frente do gol ele marcará gols".

A vitória diante do City colocou o United na quinta posição da Premier League com 24 pontos, diferença de 22 para o líder da competição, o .