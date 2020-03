Martial faz gol no City e iguala marca de Cristiano Ronaldo pelo United

No derbi de Manchester, o United vai levando a melhor sobre o City com gol marcado por Anthony Martial que acabou igualando um feito de Cristiano Ronaldo.

O atacante se tornou o primeiro jogador do a marcar dentro e fora de casa contra o rival numa única edição da Premier League, desde CR7 na temporada 2006-07.

2 - Anthony Martial is the first player to score both home and away against rivals in a single Premier League season since Cristiano Ronaldo in 2006-07. Creative. #MNUMCI pic.twitter.com/ltDurWawoB

Além disso, o francês se tornou apenas o segundo jogador do Manchester United a marcar em três jogos consecutivos do derbi de Manchester, sendo o primeiro desde Eric cantona, que anotou cinco vezes seguidas entre março de 1993 e abril de 1996.

3 – Anthony Martial is only the second Manchester United player to score in three consecutive starts in Premier League Manchester derbies, and the first since Eric Cantona netted in five in a row between March 1993 & April 1996. Rare. #MNUMCI pic.twitter.com/3xfCmBDMpJ