O Barcelona treina na Inglaterra desde segunda-feira, e Raphinha se juntará à equipe no centro de treinamentos St. George's Park amanhã.

A temporada será difícil para o internacional brasileiro, não apenas pela presença de executivos e diretores no Barcelona abertos a uma possível transferência, mas também porque ele enfrentará uma concorrência acirrada pela posição de ponta-esquerda contra Anthony Gordon, por quem o clube catalão pagou 70 milhões de euros, valor que pode chegar a 80 milhões caso sejam alcançados os bônus acordados com o Newcastle e vinculados ao desempenho.

Segundo o jornal "Marca", Raphinha iniciará sua quinta temporada no Barcelona e, como de costume, começa com grande ambição, um desejo ardente de evoluir e uma alegria imensa por integrar a equipe catalã.

Mas, neste ano, o internacional brasileiro de 29 anos enfrenta uma concorrência acirrada pela posição de ponta-esquerda. O Barcelona gastou uma quantia enorme para contratar Anthony Gordon, o que o colocará diante de um grande desafio.

Gordon, ex-jogador do Newcastle, é uma das duas novas contratações fechadas pelo Barcelona neste verão, ao lado de Karim Adeyemi, o ponta alemão que atua bem nesse lado do campo. Ambos os jogadores são conhecidos pela velocidade, pela habilidade no drible, pela capacidade de conectar as linhas e pela capacidade de marcar gols. Além disso, Flick também conta com Fermín López e Ferran Torres para ocupar essa posição.

Mas Raphinha está acostumado a superar desafios. Ele viveu uma infância difícil, fez sacrifícios e enfrentou obstáculos, e se prepara para a nova temporada com entusiasmo e autoconfiança.

Raphinha recusou propostas tentadoras de clubes sauditas que queriam contratá-lo, tem contrato com o Barcelona até junho de 2028 e pretende cumpri-lo, apesar de existirem vozes influentes dentro do clube que defendem sua saída.

Eles acreditam que sua posição em campo está bem coberta, que o ex-jogador do Leeds é muito requisitado e que poderiam obter uma quantia considerável com sua venda.

Seu valor é estimado em cerca de 70 milhões de euros. Além disso, os que defendem sua saída argumentam que ele desfalcou a equipe em 17 partidas na temporada passada por lesão, o que gerou algumas preocupações.