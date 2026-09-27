Com Raphinha de centroavante, Ancelotti promove sete mudanças para segundo amistoso contra a Austrália

A seleção brasileira voltou aos treinos neste domingo (27), em Brisbane, após empatar por 1 a 1 com a Austrália na última sexta-feira (25), em Townsville, no primeiro amistoso da Data Fifa. De olho no segundo encontro com os australianos, Carlo Ancelotti promoveu sete mudanças durante a atividade e também testou uma alteração no esquema tático da equipe.
As mudanças avaliadas pelo treinador aconteceram em todos os setores. No gol, Hugo Souza deu lugar a Pedro Morisco, enquanto Otávio também foi testado. Na defesa, Vanderson e Mauro Júnior apareceram nas laterais, e a dupla de zaga foi formada por Jair e Gabriel Magalhães. No meio-campo, Ancelotti passou a trabalhar com três jogadores, com Gabriel Bontempo ao lado de Danilo e Bruno Guimarães.
No ataque, Rayan foi testado ao lado de Vini Jr. e Raphinha. A principal novidade foi o posicionamento de Raphinha, que apareceu como o jogador mais centralizado do trio. A função é semelhante à que o atacante exerce no Barcelona, onde vem atuando como referência ofensiva e atravessa uma fase artilheira.
A formação testada pode ajudar Ancelotti a corrigir alguns dos problemas apresentados no primeiro amistoso. Contra a Austrália, o Brasil criou oportunidades, mas teve dificuldade para transformar as chances em gols e sofreu para encontrar soluções no último terço do campo. Com três jogadores no meio, a equipe pode ganhar uma opção a mais para controlar a posse e construir as jogadas, enquanto Raphinha centralizado pode oferecer maior presença na área.
O treinador, porém, ainda deve fazer novos ajustes antes de confirmar a escalação, já que o último treino antes da partida acontece nesta segunda-feira (28).
Após o empate, Ancelotti reforçou que os amistosos fazem parte de um período de testes e pediu paciência ao torcedor brasileiro: “Não é um início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que têm potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente e quando tivermos competições oficiais a equipe vai estar preparada”.
O segundo amistoso contra a Austrália será disputado na próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a seleção seguirá para a Índia para encerrar a Data Fifa. O confronto com os indianos será no sábado (3 de outubro), às 11h (de Brasília), no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, em Calcutá. Será o primeiro duelo entre as seleções principais de Brasil e Índia.