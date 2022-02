Raphinha breca renovação com Leeds à espera de gigantes da Europa

Raphinha está segurando a renovação contratual com o Leeds à espera de uma proposta de um gigante europeu. O atacante de 25 anos foi procurado para negociar um novo compromisso ao menos duas vezes, ainda em janeiro, mas nem sequer deu uma resposta ao clube. Ele aguarda uma oferta na próxima janela de transferências da Europa, conforme apurado pela GOAL.

O desejo do atleta, que tem sido figura constante nas convocações de Tite para a seleção brasileira, é permanecer na Inglaterra, mas jogando por um clube que dispute títulos com mais frequência. Os principais representantes do país estão de olho em sua contratação na janela de transferências de julho.

Raphinha não tem multa rescisória em seu compromisso com o Leeds United. Na Premier League, esse tipo de cláusula não é comum. A legislação vigente não determina que uma indenização seja estabelecida no vínculo empregatício. A premissa é que o acordo seja cumprido, a não ser que o clube e o atleta entrem em acordo para o rompimento.

Raphinha tem contrato com o Leeds até junho de 2024. O clube, que não gostaria de negociá-lo neste momento, terá poder de decisão em uma eventual proposta por causa da ausência de multa rescisória. A ideia dos Whites é renovar o atual contrato, valorizando o atleta com um aumento salarial. A diretoria parte da premissa que uma extensão do compromisso e um aumento da remuneração serão o suficiente para deixar o jogador satisfeito no estádio Elland Road. Pela seleção brasileira, soma sete jogos — todos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo —, com três gols e duas assistências para os seus companheiros.

Raphinha tem números convincentes com as cores do Leeds na atual temporada. Presente em 22 partidas da equipe, ele soma 1.801 minutos em campo. No período, marcou oito gols e se responsabilizou por duas assistências.