O atacante Raphinha, da seleção brasileira, ignora a tentativa do Leeds United de renovar o seu contrato. Os ingleses tentam a extensão do vínculo do atleta desde o fim do ano passado, mas nem sequer receberam uma resposta. Em meio à busca do clube para a sua permanência, ele inicia conversas com o Barcelona por meio de seu representante, o ex-jogador Deco.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, já destacou que há interesse em contar com o atleta no clube a partir do próximo mercado da bola. Porém, a GOAL apurou que há conversas constantes do dirigente com o empresário luso-brasileiro. A dupla conversa especialmente sobre Raphinha e a possível ida para o Camp Nou na próxima janela de transferências.

Deco é o representante do Barça em ações na América do Sul. Ele deve atuar como intermediário em tratativas com jogadores originários do continente. O ex-atleta também tem a incumbência de indicar nomes dos países sul-americanos.

Além de ser parceiro do Barcelona, Deco é o representante de Raphinha. O empresário, portanto, já atua nas duas pontas a fim de chegar a um acordo com o clube.

A imprensa espanhola já noticiou que o contrato de Raphinha com o Barcelona tem multa rescisória de 75 milhões de euros (R$ 396 milhões na cotação atual). Em caso de rebaixamento do Leeds United na Premier League, a cláusula cai para 25 milhões de euros (R$ 132 milhões). A GOAL confirmou a existência desta minuta no vínculo do jogador.

Raphinha tem contrato com o clube inglês até junho de 2024. O atacante tem se destacado no clube, mas pretende deixá-lo para defender um gigante da Europa na próxima janela.

Nesta temporada, o brasileiro participou de 28 partidas do Leeds United, somando 2.295 minutos em campo. No período, marcou nove gols e deu três assistências.