Radu Dragusin: o 'Van Dijk romeno' que trocou o Chelsea pela Juventus

PSG e Atlético de Madrid também estiveram entre os interessados no jovem de 19 anos, que preferiu trilhar seu caminho em Turim

Quando jovens promessas falam sobre seus ídolos no futebol, a maioria dos atacantes cita Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Porém, muitos dos jogadores que passaram a infância idolatrando os dois craques já estão entre os profissionais, tentando seguir seus passos.

Mas quem é o grande ídolo para um jovem zagueiro que almeja chegar ao mais alto nível do futebol nos dias de hoje? A resposta é Virgil Van Dijk.

Apesar de nomes como Sergio Ramos, Gerard Piqué e Thiago Silva terem se destacado na última década, a ascensão de Van Dijk desde sua chegada ao Liverpool o fez superar todos os outros zagueiros quando se trata de inspirar a próxima geração.

Sua participação na Bola de Ouro de 2019 o colocou como o modelo a ser seguido por outros defensores que também querem chegar à elite do futebol mundial. E com Radu Dragusin, estrela da Juventus, de 19 anos, não é diferente.

"Tenho Van Dijk como inspiração, assim como Bonucci e Chiellini”, disse Dragusin à Juventus TV no início de 2020, obviamente sem deixar de citar alguns zagueiros do clube italiano.

O jovem da Romênia também tem sido comparado a Van Dijk por sua qualidade para sair jogando e seu ótimo posicionamento. E após fazer sua estreia em Turim nesta temporada, está no caminho certo para seguir os passos do xerife de Anfield.

O fato de Dragusin se tornar um atleta profissional não deveria ser nenhuma surpresa para sua família, já que seus pais também representaram a Romênia nos esportes.

Seu pai jogava vôlei, enquanto sua mãe se destacava no basquete, embora tenha sido seu primo quem introduziu Dragusin no futebol antes de ingressar no Sportul Studentesc, aos sete anos de idade.

Após quatro temporadas com a equipe, o jovem foi para o Regal Sport Bucharest, em 2013, um clube que compartilha uma afiliação com o Atlético de Madrid.

Dessa forma, os colchoneros souberam rapidamente do talento de Dragusin, embora não tenham sido os únicos a mostrar interesse em contratar um jogador que, após cinco anos no Regal Sport, se tornou capitão do Sub-16 da Romênia. Chelsea e PSG também gostaram do adolescente robusto, mas foi a Juventus que venceu a corrida, por um valor de 250 mil euros.

“Meu irmão me ligou e disse que havia um jovem talentoso [na Romênia] e eu o mandei para ver com seus próprios olhos", disse Florin Manea, o agente que intermediou a transferência de Dragusin para a Itália, à TMW. "Ele confirmou essa primeira impressão, dizendo que o garoto era uma estrela, então rapidamente contatei a Juventus”.

“Depois de cerca de uma hora, Matteo Tognozzi, olheiro da Juventus, me ligou para dizer que Radu havia impressionado a todos. Outras equipes também se interessaram, mas os bianconeri o queriam muito. Então ele me perguntou: 'Onde posso me tornar um grande defensor?' O Chelsea também estava muito interessado, mas é por isso que ele escolheu a Juventus", contou.

Dragusin foi inicialmente integrado ao time Sub-17 da Juve, mas depois de uma temporada foi rapidamente promovido para jogar no Sub-19 e depois no Sub-23, onde está agora atuando pela terceira divisão do futebol italiano.

Com 1,91m de altura e com a dedicação necessária para passar duas horas na academia todas as manhãs, Dragusin certamente possui uma ótima estrutura física e, como tal, jogar contra adultos com 17 ou 18 anos não o incomodava. Em vez disso, ele prosperou.

E quando o primeiro time da Juve sofreu com diversos defensores lesionados, ele foi convocado por Andrea Pirlo para começar a treinar com o time principal.

Desde que ficou na reserva contra a Lazio, no início de novembro, Dragusin só não foi relacionado em quatro ocasiões. Então, fez sua estreia saindo do banco, aos 69 minutos de jogo, contra o Dínamo Kiev, pela Liga dos Campeões, em dezembro. Depois, participou de mais três partidas, enquanto mantinha a forma com a equipe Sub-23.

Ele foi até apontado como uma opção em potencial para jogar como lateral direito, dada a atual falta de profundidade no elenco da Juve e sua habilidade para sair jogando. Pirlo recusou a sugestão de Dragusin trocar de posição, embora talvez precise dar ao jovem mais oportunidades, ou pode correr o risco de perdê-lo nos próximos meses.

O contrato de Dragusin termina ao final da temporada e, nomes como Tottenham, RB Leipzig e Newcastle, já estão de olho em seu futuro.

A Goal informou em janeiro que um novo acordo de cinco anos estava sendo preparado para o adolescente, e tudo indica que ele realmente seguirá em Turim. Mas até que tudo esteja devidamente assinado, as perguntas continuarão no ar.

"Nunca tivemos a ideia de deixar a Juventus, assinar um novo contrato não será um problema", Manea, que agora representa Dragusin, insistiu em dezembro, quando questionado sobre os próximos passos de seu cliente. "Vemos o futuro dele na Juventus. Há três anos ele assistia ao Ronaldo na televisão, agora joga com ele. As vezes sonhos se tornam realidade".

Van Dijk pode ser o modelo de Dragusin, mas o fascínio por Ronaldo - e Messi - perdura. Até mesmo para os zagueiros.