Jahkeele Marshall-Rutty: alvo do United quebra recordes de Davies no Canadá

Garoto de 16 anos é monitorado por vários clubes europeus desde sua estreia na MLS com o Toronto FC no fim da temporada passada

O futbol canadense já tem sua superestrela e seu nome é Alphonso Davies.

O lateral-esquerdo do Bayern de Munique é, sob todos os aspectos, um jogador que virou o jogo, que colocou o Canadá no mapa do futebol atuando no mais alto nível imaginável.

Mas nesse esporte, há um grande número de superestrelas e uma enorme quantidade de países que se orgulham de ter a sua própria. A chave, então, é aproveitar esse momento de mudança de jogo criando uma esteira rolante de talentos que continua a rolar indefinidamente.

A estreira rolante canadense começou a rolar recentemente e ainda há muito trabalho pela frente para que ela funcione bem. Mas, assim como Davies se destaca em Munique, um outro jovem talento está emergindo em Toronto, prometendo arrasar os recordes que a estrela do Bayern estabeleceu antes da mega-mudança para a Alemanha.

O jovem jogador é Jahkeele Marshall-Rutty, menino de 16 anos do Toronto FC que já está recebendo convocações da seleção principal do Canadá. Com sua convocação em janeiro, Marshall-Rutty se tornou o mais novo atleta chamado para o time masculino, quebrando o recorde de Davies por apenas cinco dias de diferença.

E assim como Davies anteriormente, Marshall-Rutty já está recebendo o interesse estrangeiro antes mesmo de se estabelecer como profissional. Fontes contaram à Goal que Manchester United, Juventus, Manchester City, Porto e, coincidentemente, Bayern estão todos de olho no jovem adolescente.

Em Marshall-Rutty, tais clubes enxergam um talentoso meio-campista com habilidade técnica muito superior à sua idade. Eles veem um jogador que está no processo de dar um salto como jovem estrela para o contribuir no futebol profissional por clube e país.

E também enxergam um atleta que tem todas as características necessárias para se tornar a próxima exportação do futebol canadense, um jogador que é visto na América do Norte como um dos maiores talentos de sua geração na região.

"Eu diria que ser comparado com ele [Davies], obviamente, é uma honra, mas eu realmente estava de olho em fazer história como o jogador mais novo", contou Marshall-Rutty em entrevista exclusiva com a Goal.

"Ele está no Bayern de Munique e já conquistou muito, obviamente. Ele pavimentou o caminho para jovens jogadores como eu, mas eu acho que o mais importante quando você é jovem é se manter focado no futebol. Tudo sobre essa coisa de jogador mais novo não importa no fim das contas".

Marshall-Rutty certamente tem muito tempo pela frente para se preocupar em fazer história, com sua carreira ainda muito no início, tendo jogado apenas 18 minutos com o time profissional do Toronto FC.

Seu primeiro teste no futebol foi há oito anos, quando Marshall-Rutty apareceu no treino com tênis de basquete. Mas, na época Marshall-Rutty tinha apenas 12 anos, sua carreira começava a decolar quando ele brilhou na Dallas Cup contra o time da La Liga.

Aos 14 anos, ele já era um jogador profissional, com contrato assinado com o time B do Toronto FC. Um ano depois, ele se tornava a contratação mais jovem da história do time principal e, aos 16, o mais novo debutante.

Em poucos anos, Marshall-Rutty foi das categorias de base à um prospecto e de prospecto para jovem estrela. E, se tudo der certo, ele pode certamente ir de uma jovem estrela para titular do Toronto FC nos próximos meses.

"Jahkeele é um jogador top de sua geração no Canadá e nos EUA, e está entre os melhores jovens jogadores na América do Norte", disse Ali Curtis, general-manager do Toronto FC, quando Marshall-Rutty foi contratado em 2020. "Ele é um jovem incrivelmente talentoso. Embora tenha apenas 16 anos, ele joga de uma maneira muito madura".

Como pode-se esperar, Marshall-Rutty ainda está em progresso, mas ele é abençoado com incríveis talentos.

Seu passe é fantástico, especialmente por sua idade, com Marshall-Rutty hábil para controlar a bola em velocidade sem muito esforço. Tecnincamente, Marshall-Rutty joga além dos jogadores de sua idade. E, de acordo com John Herdman, treinador do Canadá, ele tem a "personalidade de mudar o jogo" de um jogador que quer dominar todos os treinos ou jogos que ele participa.

Para Herdman, no entanto, o que mais impressiona é que Marshall-Rutty tem o mítico fator X. Em outras palavras, Marshall-Rutty tem aquela algo a mais, seja lá o que isso signifique.

"Muitos jogadores tem habilidades similares", Herdman disse à Goal, mas a habilidade para fazer isso em grandes momentos sob-pressão, é isso que eu vi nos últimos treinos".

"Ele fez um gol, e nós estavamos rindo porque todos descreveram como 'um gol de Van Basten'. Ele anotou um gol de voleio depois de a bola quicar em seu ombro no treino, e ele é um menino de 16 anos nesse ambiente com vários jogadores mais velhos assistindo. Muitos jogadores tentaram repetir o movimento, mas não conseguiram".

"Ele conseguiu se impor em seu primeiro treino, e mostrou que tem aquele fator X e deixou sua personalidade aparecer".

Herdman o viu de perto pela primeira vez quando Marshall-Rutty tinha 15 anos em um programa de treinos da seleção canadense para a próxima geração, quando as categorias de base do Toronto FC participaram se sessões de treinos com os treinadores da seleção de olho. Não demorou muito para Marshall-Rutty chamar a atenção de Herdman e sua carreira na seleção começou ali.

"Quando eu assinei [com o Toronto FC] aos 15 anos, este era o objetivo", Marshall-Rutty disse sobre sua estreia no clube e na seleção. "E eu estou orgulhoso que isso aconteceu, mas eu não vou dizer que esperava isso".

"Quando isso aconteceu eu apenas tentei ficar com os pés no chão e com humildade, continuando a trabalhar duro, mas eu diria que trabalhei muito para este momento chegar. Para isso acontecer tão cedo, claro. Eu acho que é uma boa coisa".

A outra boa notícia é que clubes europeus estão de olho. Marshall-Rutty admite que espera atuar um dia na Europa, mesmo se ele puder atuar pelo Toronto FC.

Impedido de dar esse passo antes dos 18 anos, é vital para seu desenvolvimento que ele siga como um jogador com aparições consistentes no time principal do Toronto FC na próxima temporada da MLS.

"Sua carreira vai sempre contar uma história e a dela é positiva", Herdman disse sobre Marshall-Rutty. "Eu penso que pelos próximos três anos, esse menino precisa de exposição. Ele precisa de exposição para entrar de vez no próximo nível, seja ele no futebol da MLS ou ainda níveis acima, como as principais ligas do futebol europeu".

Se isso realmente acontecer, e se os megaclubes europeus continuarem a monitar esse progresso, então Marshall-Rutty poderá ser a primeira grande venda do TFC.

Ele também pode ser a próxima estrela do futebol do Canadá, o líder de uma geração inspirada no brilho de Davies. E, com a Copa do Mundo sediada em solo canadense em 2026, a ascensão de Marshall-Rutty não poderia acontecer em melhor época para um país que poderá ter um ataque com Davies, Marshall-Rutty e Jonathan David, destaque do Lille, em frente à um audiência global.

"Futebol canadense realmente está crescendo", Marshall-Rutty diz. "E eu estou muito feliz que nosso país possa sediar a Copa do Mundo porque nós finalmente teremos o reconhecimento do mundo todo de que podemos jogar também, assim como agora os americanos estão ganhando tal reconhecimento".

"Para um jogador como Alphonso fazer o que faz realmente mostra que mais talentos estão por vir. Nós precisamos apenas de um bom treinador e continuaremos a nos desenvolver. Então, Alphonso brilhar é naturalmente bom também para a juventude canadense jogar futebol também".

"Acho que o melhor para mim é que estou no melhor tempo para mostrar ao mundo o que eu posso fazer, porque todos os outros jogadores estão fazendo isso".

Jogadores como Davies pavimentaram o caminho. Agora, cabe à Marshall-Rutty criar sua própria história como a próxima estrela do Canadá.