O futebol um dia estará livre do racismo?

O clima político no mundo ocidental levou a um aumento dos crimes de ódio no esporte, mas isso poderá ser extinto algum dia?

O futebol em 2019, para a maioria, trouxe alegria e agonia em medidas iguais, enquanto as equipes lutavam por troféus ou tentavam evitar a ameaça de rebaixamento. Já passado um tempo, porém, provavelmente 2019 será lembrado como o ano em que o futebol teve um problema de racismo que começava a sair do controle.

A seleção da enfrentou duas vezes abusos racistas enquanto jogava eliminatórias do Campeonato da Europa em Montenegro e Bulgária.

Uma partida da Premier League teve que ser interrompida pela primeira vez para alertar os torcedores de que os atos racistas não seriam tolerados após uma reclamação do zagueiro do , Antonio Rudiger.

Os jogadores do foram submetidos a aparentes cantos de macaco dos torcedores do durante seu confronto no derby no Etihad Stadium.

A Série A, por semanas, teve episódios de abuso, com as autoridades incapazes de mostrar qualquer tipo de liderança quando se tratava de questões policiais.

Isso sem esquecer os incidentes envolvendo Raheem Sterling no jogo contra o Chelsea e o fã do que atirou banana em direção a Pierre-Emerick Aubameyang no final de 2018.

Um padrão preocupante está começando a emergir.

De acordo com números divulgados pelo governo do Reino Unido, houve um aumento de 65% no número de incidentes envolvendo abuso racista relatados à polícia em jogos de futebol durante a campanha de 2018-19. A Kick It Out, a instituição anti-racismo do futebol no Reino Unido, relatou um aumento de 43% nos incidentes de racismo - de 192 a 274 - na mesma temporada. Os aumentos mais acentuados ocorreram na discriminação baseada na fé, incluindo a islamofobia e o anti-semitismo, que subiram 75% ao longo de um ano.

É uma tendência preocupante e, embora a Premier League e a Football Association (FA) possam falar sobre a iniciativa do Kick It Out, a campanha No Room for Racism (Sem Espaço para o Racismo) e a introdução do Grupo Consultivo de Participantes da BAME, o cenário atual sugere que eles ainda poderiam fazer muito mais.

O Chelsea é um dos principais expoentes da Premier League no combate ao racismo, com sua campanha 'Diga Não Ao Anti-Semitismo', tendo conquistado prêmios pelo trabalho realizado. Eles permanecem, no entanto, em uma batalha constante com seus próprios torcedores quando se trata de erradicar o racismo.

Um fã do Blues foi banido para sempre de ir a Stamford Bridge depois de ser pego na câmera usando linguagem racialmente abusiva em relação à estrela do , Sterling em dezembro de 2018, enquanto quatro torcedores foram condenados por usar violência agravada contra um homem parisiense após um incidente na metrô da capital em 2015.

Esses episódios terminaram em punições, mas o defensor do Blues, Antonio Rudiger permanece desiludido com a reação geral ao racismo após uma decisão da polícia que não conseguiu provar nem refutar as alegações feitas pelo jogador alemão quando o time de Frank Lampard enfrentou o Tottenham em dezembro. "Nesse caso, o racismo venceu", disse Rudiger a repórteres em fevereiro. "Sou muito cuidadoso com isso. Não estou nas investigações e não sou policial. Só espero que as pessoas sempre façam seu trabalho direito.



"Mas nada aconteceu e, para ser honesto, não foi uma surpresa. Para mim, não foi uma surpresa, porque eles sempre se safam. Nem sempre. Às vezes são punidos, mas na maioria das vezes se safam", desabafou o alemão.

"O apoio do meu clube e jogadores estava lá. Para mim, isso não foi suficiente. Essas pessoas precisam ser punidas. Elas precisam de educação. É uma falta de educação, simples. Todos falhámos nisso", concluiu o defensor.

A falta de fé de Rudiger no sistema mais amplo não é surpreendente, dado o aumento da popularidade da ideologia de extrema direita em todo o mundo ocidental, o que, por sua vez, está levando a um aumento nos crimes de ódio.

Em sua natal, o partido nacionalista Alternative for Germany (ADF) continua ganhando adeptos. No Reino Unido, ele vive a época definida pelo Brexit e pelo desejo de uma pequena maioria de deixar a União Europeia com base em um campanha que foi impulsionada em grande parte por uma agenda anti-imigração.

O crescente destaque dessa ideologia também alimentou um aumento nos crimes de ódio, com as últimas estatísticas da Pesquisa de crimes na Inglaterra e no mostrando que esses incidentes mais que dobraram de 42.255 em 2012-13 para 103.379 cinco anos depois em 2017-18.

"Se estamos vendo um aumento no crime de ódio, o Ministério do Interior está vendo um aumento no crime de ódio e outros órgãos estão vendo um aumento no crime de ódio. Tudo está ligado porque é o que está acontecendo na sociedade no momento. Se está na sociedade, veremos isso no futebol ", disse Roisin Wood, chefe do Kick It Out, após o lançamento do relatório em 2018.

"Em alguns dos casos que vimos, existe um verdadeiro ódio, que talvez não tenhamos visto muito no passado. É realmente violento e muito direcionado, principalmente nas mídias sociais. Estamos conversando com pessoas o tempo todo que sentem, após o Brexit, que 'talvez este país não seja para mim.' [Os políticos] precisam levar essa responsabilidade muito a sério, são os líderes do país e precisam dar o tom. A sociedade se reflete no futebol ".

O futebol está tentando revidar. Todos os anos, a Premier League investe £ 270.000 ($ 335.000) no Kick It Out, que também recebe £ 125.000 ($ 155.000) cada um da Liga Inglesa de Futebol, da FA e da Associação Profissional dos Jogadores de Futebol (PFA).

Apesar de um grupo de jogadores cada vez mais diverso racialmente, que representam os principais clubes do mundo, o racismo está de volta em ascensão. Então, o que isso significa para outras minorias? Eles devem ter os mesmos medos quando se trata de possíveis abusos, tanto dentro quanto fora dos estádios?

A sexualidade continua sendo um dos maiores tabus do futebol masculino. O esporte ainda espera que seu primeiro jogador ativo do mais alto nível admita ser algo diferente de heterossexual, com a maioria dos jogadores gays esperando até a aposentadoria antes de optar por sair do armário. No entanto, dado o abuso sofrido pelos jogadores por causa de sua raça, qualquer jogador pode realmente ser responsabilizado por esconder quem realmente é de um mundo tão brutal?

"Uma em cada 10 pessoas LGBT que compareceram a um evento esportivo ao vivo no ano passado sofreu discriminação por causa de quem são", disse à Goal, Robbie De , diretor de esportes da Stonewall - a organização por trás da campanha Rainbow Laces no futebol inglês.

"Também sabemos que duas em cada cinco pessoas LGBT não acham que eventos esportivos públicos são um lugar acolhedor. É essa reputação que muitos esportes têm que significa que muitas pessoas LGBT não acham que o esporte é um lugar para eles. É por isso que o Rainbow Laces é poderoso, porque mostra que está começando a cortar algumas dessas suposições. As pessoas LGBT também enfrentam problemas para participar de esportes nas academias ou esportes coletivos, como o futebol da liga dominical. Doze por cento das pessoas LGBT participantes do esporte receberam discriminação e assédio anti-LGBT no ano passado", afirmou De Santos.

"Também há discriminação online, que é uma minoria barulhenta anti-LGBT, fazendo com que o esporte não pareça um lugar acolhedor. Há o canto do Chelsea Rent Boys, que certamente tem tons homofóbicos e bifóbicos, e estamos vendo mais disso.

Obviamente, limpar o futebol inglês não significa que o futebol europeu ou global vá na mesma direção. Na , o racismo tem sido defendido por grupos de torcedores e até proprietários de clubes no que é visto como uma guerra cultural entre o populismo de direita e os ideais liberais.

Em seguida, a vai para o em 2022, um país onde há preocupações específicas sobre atitudes em relação à homossexualidade. Os - que sediarão o torneio de 2026 ao lado do Canadá e do - estão mais polarizados do que nunca sob a liderança de Donald Trump, após sua retórica inflamatória sobre imigrantes, incluindo mexicanos e muçulmanos.

O futebol é apenas um jogo, mas cada vez mais suas estrelas estão sendo capacitadas para falar, com Sterling sendo elogiado por assumir a luta contra preconceito racial “inconsciente” na mídia britânica.

Os jogadores de futebol são apenas jogadores de futebol, mas com os políticos que não se atentam mais à questão da diversidade, alguns deles estão começando a usar seu status para impactar o debate.

Se isso é suficiente para erradicar completamente o racismo do jogo, é improvável. O futebol pode nunca estar livre de um problema que o persegue há décadas.