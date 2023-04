Racing x Newell's Old Boys ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Racing e Newell's Old Boys se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no El Cilindro, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Racing estacionou na oitava posição, com 17 pontos. Já o Newell's Old Boys empatou na rodada anterior e está em 12º lugar, com 15 pontos.

Prováveis escalações

Racing: Arias, Mura, Sigali, Insúa, Opazo, Moreno, Nardoni, Gómez, Rojas, Hauche e Romero.

Newell's Old Boys: Hoyos, Pittón, Ditta, Mansilla, Mosquera, Sforza, Ferreira, Gómez, Aguirre, Sordo e Recalde.

Desfalques

Racing

Gabriel Rojas cumpre suspensão, enquanto Leonel Miranda e Johan Carbonero estão no departamento médico.

Newell's Old Boys

Francisco González, Marco Campagnaro, Fabián Ángel e Genaro Rossi estão no departamento.

Quando é?