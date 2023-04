Racing x Atlético Tucumán ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Racing e Atlético Tucumán se enfrentam na noite desta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estadio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da vitória sobre o Aucas por 3 a 2 na Libertadores, o Racing volta a sua atenção para a disputa do Campeonato Argentino. No momento, a equipe soma 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Atlético Tucumán chega pressionado por uma vitória, após cinco empates e uma derrota nos últimos seis jogos. A equipe aparece na penúltima posição com 10 pontos.

Prováveis escalações

Racing: Arias; Rojas, Sigali, Piovi, Mura; Gómez, Nardoni, Mancilla; Hauche, Guerrero e Romero.

Tucumán: Marchiori; Ortiz, Bianchi, Romero; Tesuri, Acosta, Kociubinski, Pereyra, Orihuela; Ruiz, Estigarribia.

Desfalques

Tucumán

Sem desfalques confirmados.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?