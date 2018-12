Rabiot é hostilizado por torcedores do PSG

Faixa com a frase "não precisamos de você" foi esticada no meio da torcida durante o jogo contra o Orleans

A torcida do Paris Saint-Germain começa a mostrar todo o seu descontentamento com as negativas de Adrien Rabiot para renovar seu contrato. Na vitória por 2 a 1 sobre o Orleans pela Copa da França, isso ficou nítido quando alguns torcedores exibiram uma faixa nas arquibancadas contra o meia.

"Rabiot, não precisamos de você", diz uma das mensagens. Vale lembrar que o jogador está perto de trocar o PSG pelo Barcelona.