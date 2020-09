Quimicão? Camp Neo? Quais apelidos a Neo Quimica Arena já ganhou da torcida do Corinthians?

Corinthians vendeu o naming rights de sua arena e novo nome já gerou brincadeiras e memes nas redes sociais

O anunciou o novo nome de sua arena nos primeiros minutos desta terça-feira, 1 de setembro, data do aniversário do clube. O estádio agora se chama Neo Química Arena. Um dos maiores acordos de naming rights do país, o estádio em Itaquera terá o nome da empresa farmacêutica pelos próximos 20 anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Porém, não demorou muito para que os corintianos e os torcedores rivais apelidassem o estádio. Uns exaltaram a nova parceira, enquanto outros tiraram sarro do novo nome.

Mais times

Se antes a Arena Corinthians era chamada de "Santiago Bernaleste", brincadeira com a região de que o estádio se localiza e o estádio do , agora é a zueira é com o estádio do . A Neo Química Arena virou Camp Neo.

Vou chamar de Camp Neo https://t.co/TCTR7csVgF — Amanda Oliveira (@mandsoliv_) September 1, 2020

Alguns torcedores até pediram, em tom de brincadeira, que Camp Neo fosse o nome oficial da arena em Itaquera.

então é camp neo msm? — lucy ˢᶜᶜᵖ (@coriwthiana) September 1, 2020

Outros corintianos brincaram com o fato da Neo Quimícia ser uma empresa farmacêutica e fizeram ligações inusitadas com a medicina.

CAIU EM ITAQUERA A NEO QUIMICA OPERA — Gabriel Renan (@GabrielRenaan) September 1, 2020

a vacina da covid-19 vai ser distribuída na Arena Neo química — Gu H. Moura F. Prato (@GuuxMoura) September 1, 2020

Os torcedores rivais também entraram na brincadeira e já apelidaram o estádio, pejorativamente, de "Quimicão", um trocadilho com "que micão". Também houve brincadeiras relacionado o nome do estádios à medicamentos.

a torcida do curintia comemorando gol no quimicão agora pic.twitter.com/lEpLdIEznz — saˢᵖᶠᶜ (@spfcsabri) September 1, 2020

Caiu no quimicão o juiz meteu a mão pic.twitter.com/UnyeoxrQ30 — Tiago Volpi Mil Grau (de 🏠) (@Volpimilgrau) September 1, 2020

Genérico Arena #curti — Renata Rosa Graciano ⚽️ (@regraciano) September 1, 2020

Há também quem prefira apelidar a arena com referências ao bairro de Itaquera, onde ela está localizada.