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Quilindschy HartmanImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

'Quilindschy Hartman à beira de uma transferência notável'

Mercado da bola
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Q. Hartman

Quilindschy Hartman está prestes a realizar uma transferência de destaque, segundo o jornalista espanhol Ángel García. O Espanyol está em negociações avançadas com o Burnley e espera concluir em breve a contratação do lateral-esquerdo de 24 anos.

Segundo García, já se trabalha intensamente nos bastidores para concretizar o negócio. O proprietário do clube, Alan Pace, que controla tanto o Burnley quanto o Espanyol, estaria conduzindo as negociações diretamente. Isso permite agir com rapidez.

Uma transferência definitiva não é financeiramente viável para o Espanyol, o que torna um acordo de empréstimo a opção mais lógica. No verão passado, o Burnley pagou dez milhões de euros ao Feyenoord pelos serviços de Hartman. No entanto, devido ao recente rebaixamento para a Championship, o clube está disposto a negociar.

Hartman disputou 23 partidas oficiais nesta temporada, sendo titular em todas elas. A possível chegada de Hartman está intimamente ligada à saída de Carlos Romero do Espanyol. O lateral-esquerdo retorna ao Villarreal após o término de seu contrato de empréstimo, o que cria uma vaga nessa posição. O Espanyol quer preencher essa vaga imediatamente.

Um detalhe notável é que Hartman já esteve presente em janeiro em uma partida do Espanyol no Estádio RCDE. Essa visita é agora vista como um primeiro sinal de interesse concreto. Desde então, os contatos se intensificaram ainda mais.

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Para o Burnley, uma saída temporária de Hartman é passível de discussão, em parte devido à situação esportiva e financeira após o rebaixamento. O clube quer proteger seu investimento em Hartman e vê um empréstimo como uma solução intermediária lógica.

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