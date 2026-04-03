"Querido... quando você parar, me ligue"... a mensagem que Jota nunca leu

Meses após o trágico acidente que tirou a vida do astro português Diogo Jota, atacante do Liverpool, sua história voltou a ser destaque, depois que uma nova autobiografia revelou detalhes comoventes sobre os últimos dias de sua vida, acrescentando uma dimensão emocional a uma das histórias mais tristes do futebol moderno.

O livro, intitulado “Nunca mais voltará... Um tempo muito longo”, de autoria do jornalista português José Manuel Delgado, aborda as últimas horas da vida de Jota e revela uma mensagem comovente enviada por sua esposa, Ruti Cardoso, momentos antes do acidente, mas que nunca chegou a ele.

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Uma mensagem não lida

E Cardoso escreveu em sua mensagem: “Meu amor, quando parar, me ligue, tenho algo que quero te mostrar”, referindo-se a um vídeo do casamento deles que ela acabara de receber, sem saber que aquelas palavras seriam as últimas que escreveria para ele, e que o destino reservava uma tragédia que mudaria sua vida para sempre.

Jota, que tinha 28 anos, casou-se com sua namorada apenas 11 dias antes, na cidade do Porto, antes de decidir voltar para a Inglaterra por terra, após os médicos o aconselharem a não viajar de avião, devido a uma cirurgia no pulmão pela qual havia passado.

Enquanto dirigia pelo norte da Espanha, um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem, fazendo com que o carro saísse da estrada e pegasse fogo, causando a morte imediata dele e de seu irmão mais novo, André Silva.

As investigações espanholas indicaram que o excesso de velocidade pode ter sido um fator determinante no acidente, que abalou o meio esportivo na Europa e no mundo.

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A tristeza tomou conta do Liverpool e de sua torcida, e seus companheiros e treinadores prestaram homenagem a ele com palavras comoventes, afirmando que o time perdeu um jogador excepcional e uma pessoa humilde que deixou uma marca humana antes mesmo de deixar sua marca no futebol.

A nova biografia não se limita a relatar os detalhes do acidente, mas mergulha na vida pessoal de Jota, revelando outra faceta do jogador que a fama não alterou.

Simples e humilde

Sua esposa o descreve como alguém que preferia a simplicidade e a tranquilidade, e que passava a maior parte do tempo com a família, longe dos holofotes, apesar de seu status entre as estrelas da Premier League.

Os capítulos do livro incluem depoimentos comoventes de seus pais, que relembraram os momentos que antecederam a confirmação da notícia.

Seu pai, Joaquim Jota, conta que recebeu uma ligação preocupada da nora tarde da noite; logo percebeu que algo ruim havia acontecido e iniciou uma longa e dolorosa viagem até a casa dela antes de confirmar a tragédia.

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Já sua mãe, Isabel, falou sobre uma vaga sensação de preocupação que a assaltou quando não recebeu resposta de seu filho mais novo, André, que acompanhava Diogo na viagem.

O livro traça um retrato humano do jogador que permaneceu fiel às suas raízes apesar de seu grande sucesso e reúne depoimentos de seus colegas e treinadores, que falaram sobre seu comprometimento, sua serenidade e seu amor pela vida familiar.

A partida em silêncio

O autor afirma que o objetivo da biografia não é apenas documentar uma trajetória esportiva, mas imortalizar a memória de um homem que viveu com humildade e partiu em silêncio.

A partida de Diogo Jota não foi apenas uma perda para o time ou para os torcedores de futebol, mas uma tragédia humana que lembra a todos que, por trás dos holofotes e dos campeonatos, há histórias de amor e sonhos que podem acabar em um instante. E, entre tudo o que foi escrito sobre ele, permanece aquela mensagem que não foi lida como um símbolo eterno do amor que parou no meio do caminho.

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