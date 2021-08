Quem vai assumir a camisa 10 do Barcelona depois da saída de Messi?

Depay, Agüero ou jovens jogadores como Pedri ou Ansu Fati podem aspirar o número

Lionel Messi não ficará no Barcelona. A estrela argentina foi chamada para renovar seu contrato até 2026, mas seu acordo não pôde ser assinado pelas questões financeiras da equipe e, também não foi possível inscrevê-lo na La Liga sem violar o limite salarial fixado pelo órgão que regula a competição.

O clube espanhol perde o melhor jogador da sua história e um dos melhores de todos os tempos. Além disso, depois de mais de uma década, a camisa 10 do Barcelona ficará vaga novamente. Messi usava o número desde 2008, quando Ronadinho deixou o clube. O argentino chegou ao Barcelona e, usou em seus primeiros anos no time titular o número 30 e depois o 19.

É evidente que o clube catalão sofreu uma perda esportiva e sentimental incomparável, que se soma ao número que hoje está vago. A camisa tem um valor tão icônico, como foi o número 14 de Johan Cruyff, a camisa 7 de Raúl, Cristiano Ronado e Juanito no Real Madrid ou a camisa 3 de Maldini no Milan.

Algumas pessoas sugeriram que o Barça deveria remover o número, mas os regulamentos da La Liga impedem e, se o clube registrar 25 jogadores, alguém terá que usar a 10.

Quem vai usar o 10 do Barcelona após a saída de Messi?

A lógica seria que o número 10 fosse para uma das novas contratações, como Memphis Depay, que já usou no Olympique de Lyon. Há também a opção de ficar com 'Kun' Agüero, grande amigo de Messi e que teria um valor sentimental muito alto.

Por outro lado, dentro do elenco haveria alguns jogadores que poderiam pedir para mudarem suas camisas. Um poderia ser Griezmann, mas ele já tem 7, que é seu número favorito, também tem Frenkie De Jong, ele poderia trocar a 21 pela 10.

A camisa também poderia ser usada por um jovem promissor do Barcelona, como Ansu Fati ou Pedri, os dois jogadores que almejam um futuro melhor no clube, são considerados grandes promessas do futebol atualmente.