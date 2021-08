O atual elenco do Barcelona sem Messi

Resta saber quem vai herdar agora a camisa 10 que Messi usou por muito tempo

O Barcelona confirmou que Lionel Messi não renovará seu contrato com a equipe espanhola. O clube publicou uma nota oficial nesta quinta-feira (5) informando a saída do jogador, por conta das normas da La Liga.

Desta forma, a equipe de Ronald Koeman, que foi condicionada, a ficar sem a sua grande estrela precisará seguir sem seu grande jogador. Ainda nesta janela, chegaram jogadores importantes como: 'Kun' Agüero, Memphis Depay e Eric García e, ao lado deles, estarão vários jogadores conhecidos pelo técnico Ronald Koeman.

Alguns nomes como Coutinho, Pjanic, Umtiti ou Dembélé ainda não estão confirmados que seguirão na equipe. Enquanto isso, teremos que esperar até o final do mercado para saber se eles receberão propostas para sair do Barcelona e se haverá mudanças nas numerações.

Com isso, se ainda não for confirmada nenhuma outra contratação, a Goal preparou uma lista do plantel do Barça atualizado para a temporada 2021/2022. Resta saber quem vai herdar agora o peso da camisa número 10 que Messi usou por muito tempo, agora Kun Agüero, um de seus melhores amigos de Messi no futebol, surge como candidato em potencial.

Plantel do Barcelona para a temporada 2021/2022