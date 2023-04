Quem será o novo técnico do Flamengo?

Vitor Pereira terá saída oficializada em breve e rubro-negros se movimentam por novo comandante

O Flamengo decidiu demitir Vitor Pereira e vai oficializar a saída do treinador em breve. A diretoria Rubro-Negra está no mercado em busca de um novo treinador e algumas opções estão sobre a mesa. Abaixo, a GOAL lista os nomes preferidos da cúpula para assumir o cargo.

Jorge Jesus

Grande sonho de boa parte da diretoria e de toda a torcida do Flamengo, Jorge Jesus é um dos nomes. Desde que deixou o clube em 2020, o técnico foi procurado em duas oportunidades. No final de 2021, antes da contratação de Paulo Sousa e no final de 2022 antes da chegada de Vitor Pereira, conforme trouxe a GOAL.

Nos dois momentos, no entanto, Jorge Jesus estava em situação contratual complicada. No primeiro, vivia momento conturbado com o Benfica, mas decidiu não pedir demissão, o Flamengo também não pretendia pagar a multa que era cerca de 6 milhões de euros.

Antes da chegada de Vitor Pereira, o técnico estava em plena temporada com o Fenerbahçe, da Turquia e diante da sondagem avisou que iria cumprir o contrato. O momento agora é outro, o Mister passa por uma situação turbulenta e deixou em aberta a possibilidade de não renovar o contrato com os turcos mesmo diante do bom relacionamento com o presidente do Fener.

Por conta dos jogos adiados pela tragédia ocasionada por um terremoto, o futebol na Turquia terminará no dia 11 de junho. Segundo soube a GOAL, a diretoria do Flamengo não vai esperar e deseja trazer um treinador de imediato, seja Jorge Jesus ou outro.

Jorge Sampaoli

Sampaoli é um desejo antigo da diretoria do Flamengo e o Rubro-Negro também um sonho antigo do treinador. A relação, no entanto, é marcada pelos desencontros. Pela primeira vez, o técnico está de fato livre no mercado e a espera de um contato.

O argentino é um dos nomes preferidos de Rodolfo Landim e pode ganhar força caso não haja avanço com Jorge Jesus. Sampaoli deixou o Sevilla recentemente e tem residência fixa no Brasil, mais precisamente em Búzios.

Ele é visto pelos dirigentes como um técnico adaptado e conhecedor do futebol brasileiro.

Eduardo Coudet

Com boas chances de deixar o Atlético-MG em breve, Eduardo Coudet é outro nome que já esteve no radar do Flamengo em outras oportunidades. Na saída do próprio Jorge Jesus, em 2020, mas já estava acertado com o Celta de Vigo.

No ano passado, também houve uma consulta por Coudet, antes da escolha por Vitor Pereira. O treinador argentino já estava acertado com o Atlético-MG e não houve nenhum avanço nas conversas.