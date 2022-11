Jogadores do Flamengo queriam que Dorival Júnior seguisse no clube

Atletas foram surpreendidos e souberam pela imprensa sobre a saída do treinador

A não renovação de contrato do técnico Dorival Júnior foi recebida com espanto pelo vestiário do Flamengo. O elenco, que cansou de fazer demonstrações de afeto ao treinador nas redes, queria e já contava que o técnico seguisse no clube. Eles souberam da não continuidade através da imprensa. Inicialmente, alguns jogadores pensaram se tratava de uma "fake news".

Conforme trouxe a GOAL, Flamengo e Dorival Júnior tiveram algumas divergências e, no meio disso, o time carioca decidiu buscar outras opções. Além de não chegar num denominador comum em algumas questões financeiras, o rubro-negro tinha o receio de que o técnico recebesse um convite da CBF às vésperas das disputas da Supercopa do Brasil, Recopa e Mundial de Clubes.

Por outro lado, pessoas próximas a Dorival Júnior garantem que o pensamento do técnico era exclusivamente no Flamengo e que ele até cedeu em vários pontos para assinar a renovação de contrato. O sentimento do treinador é de que clube enrolou para definir a situação enquanto buscava outras opções.

Ainda conforme trouxe a GOAL, o rubro-negro sondou nomes como Eduardo Coudet, Jorge Jesus e Luís Castro antes de encaminhar um acordo com Vitor Pereira. O técnico português deve ser anunciado em breve como novo comandante do Flamengo.

Mesmo que não fale sobre o tema publicamente, Dorival Júnior ficou bem chateado com a situação. O técnico esperava mais consideração por parte dos dirigentes do rubro-negro. Por outro lado, o campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores recebeu muito apoio dos atletas.

Os jogadores acreditavam que Dorival Júnior seguiria no clube. Nomes como Everton Ribeiro e Pedro, que estão com a seleção brasileira, creditam também a ele a oportunidade de estarem disputando uma Copa do Mundo. Outros atletas também foram gratos com a forma como ele conduziu o elenco e deu oportunidade para todos estarem em campo.

Há um certo receio por parte de alguns atletas pelo início da temporada, mais um novo trabalho e filosofia a ser implementados às vésperas da disputa de taças importantes. Mas, segundo soube a GOAL, jogadores destacam que vão receber o novo técnico da melhor forma possível.