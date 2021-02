Quem será o novo técnico do Atlético-MG após a saída de Sampaoli?

O argentino deixou o clube após classificação para a Copa Libertadores da América; veja os candidatos para assumir o Galo

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Atlético-MG. O argentino de 60 anos acertou com o Olympique de Marselha-FRA e não comandará a equipe mineira na próxima temporada. O treinador confirmou as especulações e anunciou sua saída com uma carta nesta segunda-feira (22), direcionada à torcida do clube.

A carta de adeus de Jorge Sampaoli ao Atlético: @SuperesportesMG pic.twitter.com/tMqdBy8M3i — João Vítor Marques (@jvnmarques) February 22, 2021

Agora, a pergunta muda: com a saída de Sampaoli, quem assumirá o comando do Galo? Com um elenco vasto, milionário e cheio de opções, além da vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, o cargo em Belo Horizonte é um dos mais desejados do mercado interno brasileiro - e até da América do Sul.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, vários nomes já foram especulados para assumir o comando no Atlético-MG: Renato Gaúcho e Cuca estavam entre os favoritos, mas outros nomes como Guto Ferreira, o português Leonardo Jardim e até Fernando Diniz também foram veiculados.

Confira quem pode ser o novo técnico do Galo.

Quem deve ser o novo treinador do Atlético-MG com a saída de Jorge Sampaoli?

Renato Gaúcho

A principal especulação após os boatos de que Sampaoli deixaria o clube mineiro para trabalhar na França se intensificaram dava conta de que Renato Gaúcho seria o favorito da diretoria do Atlético-MG.

Atualmente no Grêmio, o ídolo do Tricolor não conquista um título nacional ou continental desde 2018, quando venceu a Recopa Sul-Americana, e vem sendo questionado por parte da torcida, ao passo que já deixou claro, em entrevistas, que gostaria de mais dinheiro para contratações.

Caso chegue no Atlético-MG, terá um dos times mais caros do país. Segundo o UOL, porém, Renato só ouvirá o time mineiro após conversar com o Grêmio e seu presidente, Romildo Bolzan Jr. O treinador daria prioridade, então, para a equipe em que é ídolo, antes de negociar diretamente com o Galo.

De qualquer jeito, o técnico só poderia assumir o Atlético-MG após a final da Copa do Brasil, em que o Tricolor enfrentará o Palmeiras nos dias 28 de fevereiro e 07 de março.

Cuca

Por mais que Renato Gaúcho seja o favorito da diretoria neste momento, Cuca, ídolo de parte da torcida e vencedor da Libertadores pelo clube, também teria sido sondado.

De saída de Santos após conquistar o vice-campeonato da Libertadores nesta temporada, o treinador está livre no mercado e seria outro que agradaria pelo estilo considerado ofensivo, além do histórico de conquistas no comando do Galo.

Pesa contra Cuca que parte da torcida do clube chegou a fazer campanha contra sua chegada, levantando a hashtag #CucaNão nos trending topics do Twitter, devido ao fato do técnico ter sido condenado por estupro na Suíça em 1987, quando ainda era jogador de futebol.

O treinador também saiu pela porta dos fundos ao término de sua primeira passagem pelo clube. Mesmo assim, está entre os favoritos da diretoria e pode pintar na Cidade do Galo, segundo o GE.

Guto Ferreira

O nome da vez é Guto Ferreira. Em alta no mercado após realizar ótima temporada no Ceará, levando o clube até a Copa Sul-Americana praticando um bom futebol, o treinador teria sido sondado pela diretoria do Atlético-MG, de acordo com informação do jornalista Sérgio Loredo, posteriormente confirmada pelo GE.

Tendo renovado recentemente seu vínculo com o Vozão até o final de 2021, seria a primeira chance do "Gordiola" em jogar a Copa Libertadores. Em 2017, o treinador até assumiu o Internacional, mas o Colorado estava, na época, na segunda divisão.

Mesmo com a renovação do vínculo de Guto, a multa rescisória prevista no novo contrato, segundo o GE, não é cara, e poderia ser paga pelo Atlético-MG, caso a sondagem se transforme em um contato efetivamente real.

O jornalista Héverton Guimarães, porém, afirmou que as chances de Guto Ferreira assumir o Galo são pequenas, em sua conta oficial no Twitter.

Esqueçam Guto Ferreira no Atlético. — Heverton Guimarães (@hevertonfutebol) February 22, 2021

Leonardo Jardim

Sonho da diretoria do Galo, o português Leonardo Jardim está livre no mercado desde 2019, quando deixou o Monaco, onde se tornou um dos maiores treinadores da história do clube, tendo conquistado a Ligue 1 e alcançado as semifinais da Liga dos Campeões da Uefa.

Mais artigos abaixo

Segundo o jornal francês L'Equipe, a diretoria do Atlético-MG teria apontado o nome de Jardim como seu principal alvo para a temporada. O técnico, porém, teria que adaptar seus salários à realidade brasileira, além de já ter recusado sondagens de times como Flamengo e São Paulo.

Um fator que poderia ajudar o Galo, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, do Yahoo, seria uma suposta proximidade do treinador com Ricardo Guimarães, banqueiro e um dos investidores do clube no momento.