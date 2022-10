Quem será o árbitro de Flamengo x Corinthians pela final da Copa do Brasil?

Após polêmicas na partida de ida, CBF anuncia quem será o responsável por apitar o jogo de volta no Maracanã

Um dia após o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, a CBF divulgou em audiência pública no seu site quem será o árbitro do confronto da volta, que decidirá o título da competição na próxima quarta-feira (19).

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, será o responsável pelo apito na decisão que será disputada no Maracanã. Na atual edição da Copa do Brasil, Wilton atuou como em cinco jogos, sendo dois do próprio Flamengo.

A partida de ida, onde o árbitro principal era Bráulio da Silva Machado, foi marcada por polêmicas de arbitragem, em lances como um possível pênalti não marcado a favor do Corinthians, e a reclamação do cartão amarelo aplicado para João Gomes, que o deixa fora da partida de volta.

Com o empate de 0 a 0 no confronto da ida, quem vencer o confronto da volta no Maracanã na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), ficará com o título da Copa do Brasil de 2022, e com a premiação no valor de R$ 60 milhões.