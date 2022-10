Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022? Quanto o campeão ganha?

Veja a premiação dos times da Copa do Brasil 2022

Nesta quarta-feira (19), Flamengo e Corinthians decidem a final da Copa do Brasil de 2022. Empatados com três conquistas cada, o time que sair vencedor do confronto sobe no ranking de maiores campeões do torneio.

Além do prestígio de conquistar uma copa, a competição é o principal desejo dos clubes por conta da premiação. Ao todo, o grande campeão pode levar pouco mais de R$ 76 milhões de premiação pelo título da Copa do Brasil 2022.

Abaixo, a GOAL mostra quanto os times ganham em cada fase da Copa do Brasil.

Quais os valores da premiação da Copa do Brasil 2022?

Flamengo

Nas primeiras fases, a separação da premiação foi feita de acordo com o Ranking de Clubes da CBF e, por isso, teve valores maiores para equipes com melhores posições. Depois disso, a premiação permaneceu a mesma para todos os times nas fases seguintes.

Nas oitavas de final, os times participantes receberam cerca de R$ 3 milhões de premiação. Os times vencedores nas quartas de final levaram para casa aproximadamente R$ 3,9 milhões. Já nas semifinais, os times que avançaram levaram cerca de R$ 8 milhões.

A final da Copa do Brasil dará, novamente, uma ótima premiação. Para o duelo entre Flamengo e Corinthians, o grande campeão da edição ficará com R$ 60 milhões, enquanto o vice-campeão levará R$ 25 milhões. Veja:

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1)

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semis: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Ao todo, se as duas equipes tivessem participado de todas as fases da competição poderiam ganhar R$ 79,5 milhões em premiações. No entanto, como Corinthians e Flamengo iniciaram na Terceira Fase, só podem ganhar R$ 76,8 milhões, caso um deles vença o torneio.