Quem são os jogadores que o PSG quer contratar na próxima janela de transferências

Clube parisiense tem alvos em várias posições para fortalecer a equipe

A próxima janela de transferências tende a ser quente para o Paris Saint-Germain. O clube e Luis Campos, diretor esportivo, preparam-se para um dos exercícios mais complexos da janela. Será preciso superar a má temporada clube da capital, tanto em campo como nos bastidores, gerir a devolução dos empréstimos, reduzir a folha salarial e contratar sem ultrapassar 80 milhões de euros.

Mesmo antes do fim da atual temporada, o diretor esportivo português já busca nomes que podem ser contatados, explica em que posições deseja reforços, mas também especifica os nomes que poderão deixar o clube. Nas contratações, foram definidas posições prioritárias. O PSG procura um centroavante de topo e o nome de Victor Osimhen se encaixa no perfil. No setor ofensivo também é esperado um ponta.

Empréstimos para os jovens, menos para Zaire-Emery

Luis Campos também quer a chegada de um meio-campista com força física. Nos últimos dias, o nome de Youssouf Fofana, do Monaco, surgiu como uma possibilidade no ambiente parisiense, mas não há nada concreto.

Na defesa, além da chegada de Milan Skriniar que já está certa, outro jogador poderá chegar, enquanto o PSG poderá perder Sergio Ramos no final do contrato em 30 de junho. O clube da capital pode contratar um zagueiro canhoto.

Já entre as saídas, poucas surpresas. Os jogadores emprestados pelo Paris cujas opções de compra não serão exercidas devem ser solicitados a encontrar uma saída. A essa lista de indesejáveis ​​se acrescentarão os nomes de Juan Bernat ou Sergio Rico, ainda que seja difícil encontrar-lhes uma base devido aos seus custos.

Quanto aos jovens El Chadaille Bitshiabu, Ilyes Hosni, Ismaël Gharbi ou Lucas Lavallée podem sair por empréstimo para encontrar tempo de jogo, diferente de Warren Zaire-Emery, com quem o PSG conta para a próxima temporada.