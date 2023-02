Quem é Warren Zaïre-Emery, promessa do PSG no elenco de Messi, Neymar e cia?

A joia francesa está fazendo sua primeira partida como titular na Champions League contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final

Warren Zaïre-Emery está fazendo sua estreia como titular na Champions League nesta terça-feira (14). O jogo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final, é o grande teste da curta carreira do jovem.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Com apenas 16 anos de idade, o meio-campista conquistou minutos no meio-campo do PSG. O técnico Christophe Galtier acredita no adolescente, entregando-lhe um papel importante na maior competição do PSG na temporada até agora. Com a participação no jogo contra o Bayern, Warren Zaïre-Emery quebrou o recorde como o jogador mais jovem da história a iniciar uma partida eliminatória da Champions League, com com 16 anos e 343 dias.

A GOAL te mostra mais sobre Zaïre-Emery e explica por que Galtier deu a ele a titularidade em uma partida tão crucial.

Zaïre-Emery, um camisa 5 ou 8 que pede passagem

Getty Images

Zaïre-Emery é a grande joia da base do PSG. O meio-campista é versátil e tem talento para fazer gols, além de já ter atuado em todas as divisões de base da seleção francesa.

Ele chamou a atenção pela primeira vez depois de ajudar a levar a França ao título da Eurocopa Sub-17 em junho de 2021. Desde então, ele trabalhou seu caminho nas categorias de base do Paris-Saint-Germain e começou a ganhar minutos regulares nesta temporada 2022/23.

Contra o Bayern, Zaïre-Emery completa 14 partidas na temporada, incluindo três como titular. Ele marcou seu primeiro gol na Ligue 1 contra o Montpellier, saindo do banco para selar uma vitória por 3 a 1 com uma finalização magistral. Mas o tempo de jogo dele na Liga dos Campeões é pequeno. Na fase de grupos, o francês somou apenas 12 minutos na partida contra o Maccabi Haifa.

O garoto é um meio-campista completo. Na base, ele jogou como camisa 5 e camisa 8, mostrando uma tendência para chegar ao ataque, além de gostar de chutar de longe. Embora Zaïre seja naturalmente destro, pode utilizar os dois pés, o que lhe permite ser um excelente distribuidor de jogadas.

O PSG vê o jovem como um atleta que pode preencher perfeitamente qualquer um dos três espaços no meio-campo. Para os parisienses, é mais provável que ele jogue como o número 8, já que Danilo Pereira ou Marco Verratti tendem a ficar com um papel mais defensivo.

Getty Images

Zaïre-Emery mostrou imenso potencial nesta temporada, muitas vezes mantendo jogadores mais experientes, como Fabián Ruiz ou Carlos Soler, fora do time.

E com a excelente dupla de meio-campo defensivo do Bayern, Joshua Kimmich e Leon Goretzka, como titulares no Parc des Princes, Zaïre-Emery pode ser crucial. O jovem agora tem a chance de mostrar o quão completo ele é.